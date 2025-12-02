Galpões lonados ganham espaço na armazenagem industrial

O setor industrial brasileiro vem atravessando um período de ajustes e desafios, mas também de expansão em áreas estratégicas. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a indústria nacional avançou 3,1% em 2024 em relação ao ano anterior, impulsionada sobretudo pelo crescimento de 10,6% nos bens duráveis e de 9,1% nos bens de capital.



Para 2025, a expectativa é de alta mais moderada, de 1,6%, segundo projeções da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgadas pelo Poder360, com destaque para a indústria extrativa, que deve crescer 6,2%. O cenário, no entanto, é marcado por entraves como juros elevados, aumento das importações e tarifas impostas pelos Estados Unidos, fatores que pressionam a competitividade interna.



Nesse contexto, a busca por soluções de armazenagem mais ágeis e econômicas pode se intensificar. De acordo com Guilherme Tomaz, sócio-diretor e fundador da GM Tendas Galpões, a demanda por ampliação de espaços por meio de aquisições e locações de galpões lonados tem se mantido constante no segundo semestre deste ano, em especial nos mercados de indústria, logística e construção civil. “Embora tenham sido impactados de forma importante por fatores macroeconômicos, são setores que estão buscando ampliar sua dinâmica de atuação”, observa.



Os galpões lonados, estruturas flexíveis de lona que podem ser montadas em diferentes tipos de terreno, vêm se consolidando como alternativa aos tradicionais galpões de alvenaria ou metálicos. Entre os fatores que impulsionam essa preferência, Tomaz destaca a possibilidade de personalização sob demanda.



“O aluguel dos galpões lonados é realizado de acordo com a demanda industrial considerando as medidas e o tempo necessários, de modo que ainda possibilita às indústrias otimizarem importantes recursos de tempo, de espaço e de custos”, explica.



Além da flexibilidade de contratação, o executivo afirma que os galpões lonados também permitem a instalação de sistemas complementares como iluminação, climatização, portas, exaustão e proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). Outra funcionalidade ressaltada por ele é a dispensa de autorizações municipais para montagem, o que pode acelerar a implantação.



“Os galpões flexíveis de lona podem ser instalados em qualquer tipo de piso e pavimento, como grama, terra, asfalto, intertravado, concreto e pedra, tornando-os uma opção de cobertura altamente eficiente para a armazenagem industrial”, ressalta.



Versatilidade em diferentes segmentos industriais



Para atender ao crescimento da procura, a GM Tendas Galpões ampliou seu estoque de galpões disponíveis e investiu em tecnologia, qualidade produtiva e treinamento de equipes.

“Hoje possuímos uma grande quantidade desses ativos à disposição das indústrias para as diversas finalidades de estocagem e armazenagem. Além disso, priorizamos o desenvolvimento tecnológico e a qualidade produtiva, objetivando a segurança do produto, a durabilidade dos materiais e a garantia de qualidade para nossos clientes”, afirma Tomaz.



A linha de Galpões Lonados GM Log®, desenvolvida pela empresa, oferece galpões de 10 a 40 metros de largura, com comprimento e altura personalizados, além de estruturas de até 5.000 m² que podem ser montadas em dez dias.



As estruturas são produzidas em conformidade com as normas técnicas vigentes, com a finalidade de serem flexíveis para adaptá-los rapidamente a novas demandas de armazenagem.



Atualmente a GM Tendas Galpões atende desde indústrias de base, como siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas e mineradoras, até setores de bens de capital, como fábricas de máquinas e equipamentos, além de indústrias de bens duráveis e não duráveis, incluindo automobilísticas, químicas, farmacêuticas, alimentícias, têxteis e eletroeletrônicas.

“As demandas industriais ocorrem para fins de armazenagem de produtos, máquinas e equipamentos em geral, por períodos que podem variar de 1 até 36 meses ou mais”, detalha Tomaz.



Segundo o executivo, o futuro dos galpões industriais passa pelo aperfeiçoamento da flexibilidade e da eficiência, com foco em modelos de gestão capazes de conciliar qualidade e custos. “As perspectivas de inovação estão se desenvolvendo no sentido da otimização, atendendo o mercado de forma personalizada, ágil e exclusivamente conforme a demanda industrial necessária”, conclui.



