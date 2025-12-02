Cabotagem integra estratégia logística da Samsung SDS

Diferentemente da navegação internacional de longo curso, a cabotagem conecta portos ou pontos de um mesmo país, sendo um dos serviços oferecidos no Brasil pela Samsung SDS. A atuação da empresa concentra-se no transporte de cargas com redução de custos e possibilidade de usar mais de um modal.

A decisão de investir em cabotagem surgiu da necessidade de ampliar soluções logísticas integradas no país, especialmente em um cenário de crescimento do comércio nacional e busca por alternativas mais sustentáveis e econômicas, explica Rosa Amador. Ela é diretora comercial da Samsung SDS, que atua como braço de logística e tecnologia da informação (TI) do Grupo Samsung.

“A Samsung SDS já possuía ampla experiência global em logística multimodal e tecnologia aplicada à cadeia de suprimentos, e trazer esse know-how para o modal marítimo brasileiro foi um passo natural para oferecer aos clientes uma operação mais eficiente, segura e competitiva”, diz Rosa Amador.

Segundo ela, a presença da Samsung SDS nos principais portos do país permite uma ampla conectividade entre regiões estratégicas, otimizando o tempo de trânsito e reduzindo custos operacionais.

Essa cobertura nacional garante flexibilidade nas rotas, maior previsibilidade no planejamento logístico e melhor aproveitamento das janelas de embarque, resultando em ganhos diretos de agilidade e competitividade para os clientes, afirma a diretora comercial.

“Nosso modelo de atendimento é baseado em uma gestão totalmente dedicada à operação de cada cliente. A Samsung SDS atua desde o planejamento da rota, consolidação e otimização das cargas, até o acompanhamento em tempo real da movimentação. Além disso, cada operação conta com um gestor de conta responsável por garantir performance, comunicação contínua e soluções customizadas para cada necessidade logística”, descreve Rosa Amador.

A operação da cabotagem se dá de diferentes formas: porta a porta (saída da planta do cliente, com entrega até destino final), porta a porto (saída da planta do cliente até o transporte no porto) e porto a porta (transporte do porto até o destino final).

Para garantir rastreabilidade, organização e segurança nas operações, a Samsung SDS conta com uma equipe dedicada à gestão logística, responsável por acompanhar todas as etapas do processo, desde o planejamento de transporte até o acompanhamento diário das cargas.

“A equipe realiza monitoramento contínuo, emissão de relatórios de performance, gestão ativa de ocorrências e alinhamentos frequentes com os clientes, buscando assegurar total transparência e agilidade nas tomadas de decisão. O modelo de gestão é estruturado para oferecer visibilidade completa da operação e suporte próximo em todas as fases do serviço”, detalha Rosa Amador.

A executiva comenta ainda que os setores de bens de consumo, eletroeletrônicos, automotivo, químico e farmacêutico têm se mostrado especialmente receptivos à cabotagem, principalmente pela necessidade de previsibilidade e controle de custos logísticos. “Empresas que buscam sustentabilidade e eficiência no transporte de grandes volumes também têm encontrado na Samsung SDS uma parceira estratégica para integrar o modal marítimo às suas cadeias de distribuição”, ressalta.

Atuação da Samsung SDS no Norte do Brasil

Em 2023, a região Norte sofreu com uma seca histórica que reduziu o volume de diferentes rios, como o Rio Negro e o Rio Solimões, a um dos menores níveis já registrados. Além dos danos à natureza e à população, a navegação também ficou prejudicada, e a Samsung SDS buscou soluções para fazer o transporte de cargas.

Foi desenvolvida, então, uma solução multimodal que combina cabotagem, transporte rodoviário e balsas em portos privados. Essa estrutura exclusiva permitiu manter o abastecimento contínuo e previsível de cargas em Manaus (AM), minimizando riscos e garantindo a continuidade das operações mesmo em condições climáticas adversas.

Cabotagem movimentou 213 milhões de toneladas

De acordo com dados apresentados pelo governo federal, essa solução logística representa 11% da carga total transportada por navios no Brasil e, em 2024, movimentou 213 milhões de toneladas.

Nos próximos dez anos, o Plano Nacional de Logística (PNL) projeta um crescimento de 15% na cabotagem, que também é descrita como uma solução 60% mais econômica em comparação com o transporte rodoviário. Outro ponto é o aspecto ambiental: ao produzir menor quantidade de dióxido de carbono (CO2, gás que contribui para o efeito estufa), a cabotagem é mais sustentável do que o transporte por rodovias, aponta o governo.

No ano passado, um decreto do governo federal regulamentou o programa BR do Mar, para estimular o uso da cabotagem no transporte de cargas entre portos nacionais. “A cabotagem tem sido impulsionada tanto por incentivos governamentais quanto pela crescente preocupação das empresas com sustentabilidade e eficiência. A Samsung SDS acredita que o modal marítimo é um pilar estratégico para o futuro da logística nacional, pois reduz emissões de carbono, descongestiona rodovias e amplia a competitividade da cadeia de suprimentos”, ressalta Rosa Amador.

Para saber mais, basta acessar o site da Samsung SDS: https://www.samsungsds.com/la/index.html