Costa Rica cresce nas preferências de viagem dos brasileiros

A Costa Rica tem se consolidado como um dos destinos mais procurados da América Central, e entre os brasileiros essa tendência se intensifica. Segundo dados do Instituto Costarriquenho de Turismo (ICT), o número de visitantes do Brasil cresceu 25% no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2024. A conectividade contribui para esse aumento: há voos regulares que facilitam a chegada ao país e tornam o deslocamento entre as regiões simples e rápido.

“Estamos muito felizes que a Costa Rica esteja ganhando cada vez mais visibilidade entre os brasileiros. Esse resultado é fruto de um investimento contínuo e estratégico nesse mercado. Queremos fortalecer ainda mais nossa conexão com o público brasileiro e convidá-lo a viver experiências únicas no país do Pura Vida”, comenta Heilyn James, coordenadora dos mercados do México e América do Sul.



Conhecida pela biodiversidade, pelas praias em dois oceanos e por um dos modelos de sustentabilidade mais avançados do mundo, a Costa Rica oferece uma combinação de natureza, cultura e segurança. Um dos destaques é a Península de Nicoya, reconhecida internacionalmente como uma das cinco “Zonas Azuis” do planeta, áreas onde a população vive mais e com melhor qualidade de vida. A região chama atenção por seus hábitos saudáveis, senso comunitário e estilo de vida.

Sete regiões, múltiplas experiências

O país é dividido em sete zonas turísticas, cada uma com paisagens e atividades características:

Guanacaste: conhecida pelas praias de areia dourada, clima ensolarado e resorts completos;

Puntarenas: porta de entrada para o Pacífico Central, abriga rica vida marinha e áreas de conservação;

Pacífico Médio: região que equilibra aventura e descanso, com ótimas opções de trilhas, praias e esportes;

Pacífico Sul: considerado um dos locais de natureza mais preservada do país, ideal para observação de fauna, ecoturismo e áreas protegidas;

Caribe: cultura com influência afro-caribenha e praias de águas cristalinas;

Llanuras do Norte: região de vulcões, florestas tropicais e fontes termais, incluindo a famosa área de La Fortuna;

Vale Central: coração cultural e histórico do país, onde está a capital, San José, além de museus, mercados e arquitetura tradicional.



Vulcões e natureza abundante

A Costa Rica abriga mais de 200 formações vulcânicas, das quais pelo menos cinco permanecem ativas, incluindo o Arenal, Poás, Irazú, Rincón de la Vieja e Turrialba. O vulcão Arenal é um dos cartões-postais do país, rodeado por trilhas, mirantes e fontes termais naturais.

Outros pontos de destaque incluem o Parque Nacional Manuel Antonio, que combina mata tropical com praias de águas transparentes; a floresta nublada de Monteverde, procurada por amantes do ecoturismo; e Tortuguero, no Caribe, conhecida pela observação da desova das tartarugas marinhas.

Com sua geografia marcada por cadeias de montanhas que atravessam o país, a Costa Rica apresenta combinações climáticas únicas: na estação verde, por exemplo, o Pacífico costuma ter chuvas no fim da tarde, enquanto o Caribe pode estar seco e ensolarado. Assim, há sempre boas chances de encontrar condições agradáveis em alguma região, tornando o país um destino interessante em qualquer época do ano.

Rede Sofia: segurança e acolhimento para mulheres viajando sozinhas

A Costa Rica é reconhecida como um destino seguro, algo especialmente valorizado por mulheres que viajam sozinhas. Um dos motivos para isso é a Rede Sofia, uma iniciativa inspirada na experiência de mulheres que viajam de forma independente: seguras, livres, empoderadas e conectadas.

O programa promove equidade de gênero no setor turístico, adota boas práticas de segurança, incentiva a permanência acolhedora das turistas e fortalece a confiança durante toda a viagem. A Rede Sofia nasceu de um acordo entre o Instituto Costarriquenho de Turismo (ICT) e o Instituto Nacional das Mulheres (INAMU), alinhando-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 da Organização das Nações Unidas (ONU), voltado à igualdade de gênero.

Pioneirismo em sustentabilidade

A Costa Rica é um dos países mais admirados do mundo em conservação ambiental. Mais de 25% do território é protegido por parques nacionais e reservas. O país também se destaca por ter revertido o desmatamento nas últimas décadas, tornando-se referência internacional em reflorestamento e preservação.

Sua matriz energética é composta quase inteiramente por fontes renováveis, e iniciativas de turismo regenerativo, que buscam restaurar ecossistemas e apoiar comunidades locais, ganham força. Esse compromisso molda a experiência do visitante, que encontra natureza preservada e infraestrutura pensada para minimizar impactos.

Café e gastronomia

A Costa Rica tem uma longa tradição cafeeira: desde que os primeiros grãos chegaram de Cuba, em 1779, o país tornou-se um dos grandes produtores mundiais. O clima quente, altitudes elevadas e os solos vulcânicos criam condições ideais para cultivar arábicas de alta qualidade, especialmente das variedades Caturra e Catuaí. Em oito regiões produtoras, de Tarrazú aos Vales Central e Ocidental, a colheita é manual e seletiva. Muitas fazendas oferecem visitas guiadas que mostram todo o processo, do plantio à xícara.

A gastronomia costarriquenha complementa essa tradição. Entre os pratos típicos estão o gallo pinto, o casado e o ceviche, que refletem a mistura de influências indígenas, espanholas e afro-caribenhas. Ingredientes locais, como milho, plátanos e frutos do mar das duas costas, sustentam tanto a cozinha tradicional quanto as criações contemporâneas.

Mais do que suas paisagens, a Costa Rica conquista também pelo jeito de ser de seu povo. Os ticos, como são carinhosamente chamados, carregam no cotidiano a filosofia “Pura Vida”, uma expressão que vai muito além de um simples cumprimento: significa viver com leveza, gratidão e respeito à natureza, ao outro e ao próprio tempo. Essa atitude, que permeia desde o atendimento no turismo até a convivência nas comunidades, faz com que o visitante se sinta parte desse ritmo tranquilo e otimista. No fim, é essa mistura de natureza preservada, compromisso sustentável e calor humano que transforma a viagem ao país não apenas em um destino, mas em uma experiência memorável.