Raymundo da Fonte inaugura fábrica de sabão em pó em Pernambuco

O Grupo Raymundo da Fonte inaugurou, na última sexta-feira (28), uma nova fábrica de sabão em pó em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O empreendimento recebeu um investimento superior a R$ 130 milhões e foi construído na sede industrial da empresa, na Vila Torre Galvão, às margens da PE-015.



Com 4.400 metros quadrados de área construída, a unidade reforça a estratégia de expansão do grupo, que está perto de completar 80 anos de atuação no mercado nacional. A fábrica foi projetada para operar com alta eficiência e sustentabilidade, com capacidade para produzir até oito toneladas de sabão em pó por hora, atendendo aos mercados do Norte, Nordeste e Sudeste.

O novo complexo marca também a estreia de 48 SKUs das marcas Brilux, Sonho e Candura, ampliando o portfólio de limpeza doméstica da companhia. A nova fábrica já está em funcionamento e gera mais de 100 postos de empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia de Paulista e da Região Metropolitana.

A solenidade de inauguração reuniu familiares do fundador, membros do Conselho Administrativo, diretores e colaboradores da empresa, além do prefeito de Paulista, Ramos Santana.

Para Hisbello Andrade Lima, diretor-superintendente do Grupo Raymundo da Fonte, a inauguração da nova fábrica representa um marco na trajetória da empresa. “Este investimento não apenas fortalece nossa expansão, como também reafirma o compromisso do Grupo, que há 79 anos contribui de forma significativa para a economia pernambucana e nacional, levando produtos de qualidade para as casas de milhares de famílias brasileiras”, destacou.

Sobre o Grupo Raymundo da Fonte

Fundado em 1946, em Pernambuco, pelo empresário Raymundo Luiz Cavalcanti da Fonte, o Grupo Raymundo da Fonte se consolidou como uma das principais indústrias brasileiras de bens de consumo. Inicialmente focada em produtos de limpeza e higiene pessoal, a empresa expandiu sua atuação ao longo de quase 80 anos com investimentos em inovação, expansão fabril e sustentabilidade.

Atualmente, o Grupo possui unidades industriais em Pernambuco, Bahia, Pará, Ceará, Minas Gerais e São Paulo, com um portfólio de mais de 350 produtos nos segmentos de limpeza doméstica, higiene pessoal, inseticidas e condimentos, incluindo marcas como Brilux, Minhoto, Sonho, Even e Candura. São produzidos, por ano, aproximadamente 300 milhões de litros de água sanitária, 270 milhões de litros de sabonetes e 60 milhões de litros de vinagre, gerando mais de 2.700 empregos diretos.

A empresa mantém forte presença no mercado nacional, oferecendo soluções que fazem parte do dia a dia das famílias brasileiras.