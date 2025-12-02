Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Raymundo da Fonte inaugura fábrica de sabão em pó em Pernambuco

Unidade instalada em Paulista, no Grande Recife, deve gerar cerca de 100 empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia local. Inaugurada na última sexta-feira (28), a nova fábrica recebeu investimento de R$ 130 milhões e marca mais um passo na expansão industrial do Grupo Raymundo da Fonte.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
02/12/2025 11:27

compartilhe

SIGA
x
Raymundo da Fonte inaugura fábrica de sabão em pó em Pernambuco
Raymundo da Fonte inaugura fábrica de sabão em pó em Pernambuco crédito: DINO

O Grupo Raymundo da Fonte inaugurou, na última sexta-feira (28), uma nova fábrica de sabão em pó em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O empreendimento recebeu um investimento superior a R$ 130 milhões e foi construído na sede industrial da empresa, na Vila Torre Galvão, às margens da PE-015.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com 4.400 metros quadrados de área construída, a unidade reforça a estratégia de expansão do grupo, que está perto de completar 80 anos de atuação no mercado nacional. A fábrica foi projetada para operar com alta eficiência e sustentabilidade, com capacidade para produzir até oito toneladas de sabão em pó por hora, atendendo aos mercados do Norte, Nordeste e Sudeste.

O novo complexo marca também a estreia de 48 SKUs das marcas Brilux, Sonho e Candura, ampliando o portfólio de limpeza doméstica da companhia. A nova fábrica já está em funcionamento e gera mais de 100 postos de empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia de Paulista e da Região Metropolitana.

A solenidade de inauguração reuniu familiares do fundador, membros do Conselho Administrativo, diretores e colaboradores da empresa, além do prefeito de Paulista, Ramos Santana.

Para Hisbello Andrade Lima, diretor-superintendente do Grupo Raymundo da Fonte, a inauguração da nova fábrica representa um marco na trajetória da empresa. “Este investimento não apenas fortalece nossa expansão, como também reafirma o compromisso do Grupo, que há 79 anos contribui de forma significativa para a economia pernambucana e nacional, levando produtos de qualidade para as casas de milhares de famílias brasileiras”, destacou.

Sobre o Grupo Raymundo da Fonte

Fundado em 1946, em Pernambuco, pelo empresário Raymundo Luiz Cavalcanti da Fonte, o Grupo Raymundo da Fonte se consolidou como uma das principais indústrias brasileiras de bens de consumo. Inicialmente focada em produtos de limpeza e higiene pessoal, a empresa expandiu sua atuação ao longo de quase 80 anos com investimentos em inovação, expansão fabril e sustentabilidade.

Atualmente, o Grupo possui unidades industriais em Pernambuco, Bahia, Pará, Ceará, Minas Gerais e São Paulo, com um portfólio de mais de 350 produtos nos segmentos de limpeza doméstica, higiene pessoal, inseticidas e condimentos, incluindo marcas como Brilux, Minhoto, Sonho, Even e Candura. São produzidos, por ano, aproximadamente 300 milhões de litros de água sanitária, 270 milhões de litros de sabonetes e 60 milhões de litros de vinagre, gerando mais de 2.700 empregos diretos.

A empresa mantém forte presença no mercado nacional, oferecendo soluções que fazem parte do dia a dia das famílias brasileiras.



Website: https://www.raymundodafonte.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay