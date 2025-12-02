Mercado de TI: guia salarial revela áreas mais demandadas e tendências para 2026

O mercado de tecnologia no Brasil caminha para um cenário de expansão em 2026, impulsionado pela combinação entre avanço tecnológico e demanda por profissionais com competências humanas e técnicas. As projeções fazem parte do Guia Salarial Robert Half 2026, que analisou mais de 400 cargos no país e aponta aceleração na busca por especialistas com domínio de ferramentas digitais, especialmente inteligência artificial generativa, aliada à visão estratégica e capacidade de adaptação.

Segundo o estudo, 44% das empresas pretendem ampliar suas equipes de tecnologia nos próximos dois anos, com foco no fortalecimento da infraestrutura tecnológica, na preparação de sistemas para o futuro e na sustentação do crescimento organizacional. Além disso, quase metade dos gestores de contratação (48%) está disposta a oferecer salários superiores a profissionais com certificações ou conhecimentos especializados, evidenciando a valorização da qualificação técnica em áreas críticas.

Entre as habilidades que mais impulsionam remunerações estão segurança da informação e gestão de riscos de TI; desenvolvimento de software e aplicações; inteligência de mercado e computação em nuvem.

Para Wagner Sanchez, pró-reitor do Centro Universitário FIAP, os dados do estudo reforçam a necessidade de encarar a educação como um investimento contínuo. Ele destaca que, hoje, o diferencial de um profissional não está apenas no diploma, mas na capacidade de desenvolver competências alinhadas às demandas atuais. “O profissional de agora e do futuro precisa ser o grande condutor dentro das organizações na solução de problemas complexos e importantes, além de pensar logicamente para enfrentar os desafios provenientes das transformações digitais”.

Segundo o levantamento, as áreas com maior expectativa de contratação são segurança da informação, redes, infraestrutura e desenvolvimento de software e aplicações. E os cinco cargos mais procurados para 2026 são:



Analista de Segurança da Informação Analista de Sistemas Arquiteto(a) de Software Desenvolvedor(a) Gerente de Produto



Já os setores com maior perspectiva de contratar talentos em TI são educação, indústria em geral, mercado financeiro, óleo e gás e startups.



Para o pró-reitor da FIAP, o cenário em 2026 é de oportunidades crescentes para quem investe em qualificação especializada: “Hoje, aprender precisa ser um hábito, principalmente nessas carreiras, porque tudo muda muito rapidamente. Um bom cientista de dados hoje pode não funcionar tão bem daqui a uns anos, então precisa se reciclar. É um grande desafio das carreiras do futuro: tudo tem prazo de validade curto, porque as ferramentas e o modo de desenvolver, extrair dados e criar o design evoluem”, conclui.