BRAZIL POTASH NOMEIA SERGIO LEITE COMO PRESIDENTE DA POTÁSSIO DO BRASIL

Executivo experiente traz histórico comprovado operando plantas industriais e implementando projetos totalizando quase US$ 20 bilhões nos setores de mineração, siderurgia, ferrovias e infraestrutura portuária no Brasil e no exterior



Executivo traz histórico comprovado liderando equipes para captar financiamentos multibilionários necessários para entregar com sucesso projetos de grande escala



Quatro décadas de experiência em liderança com sólidas redes no Brasil nos setores governamental, financeiro e industrial





MANAUS, Brasil, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Companhia") (NYSE-American: GRO), desenvolvedora e construtora do maior projeto de fertilizante de potássio do Brasil, anunciou hoje a nomeação de Sergio Leite como Presidente da Potássio do Brasil Ltda., subsidiária brasileira integral da Companhia responsável pelo desenvolvimento e construção do Projeto de Potássio de Autazes.

"O Sr. Leite traz ~40 anos de experiência executiva entregando com sucesso plantas siderúrgicas de grande escala, projetos de mineração e infraestrutura, para os quais captou bilhões em capital liderando negociações com as principais partes interessadas. Sua extensa experiência o posiciona idealmente para avançar o Projeto Autazes enquanto aceleramos nosso caminho para a construção", disse Matt Simpson, Diretor Executivo da Brazil Potash.

Histórico Comprovado em Financiamento e Execução de Projetos

Ao longo de sua distinta carreira, o Sr. Leite demonstrou capacidade excepcional liderando equipes que captaram bilhões de dólares para financiar a construção de projetos de grande escala principalmente no setor de mineração. Como Diretor Executivo da Companhia Siderúrgica do Pecém, uma joint venture entre Vale S.A. e empresas siderúrgicas coreanas POSCO e DongKuk, ele liderou uma equipe que negociou um contrato de empréstimo de US$ 2,9 bilhões com um pool de bancos incluindo o BNDES do Brasil, Agências de CréditoàExportação Coreanas e um sindicato de oito bancos.

Como CEO da BAFER - Bahia Ferrovias, o Sr. Leite liderou esforços para garantir recursos substanciais para apoiar o desenvolvimento de infraestrutura ferroviária. Sua extensa experiência também inclui cargos seniores na Vale S.A., onde atuou como Diretor Operacional, CEO da Vale Omã e Diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade, desenvolvendo fortes redes com ministérios governamentais e autoridades reguladoras.

"Tenho a honra de me juntaràBrazil Potash neste momento crucial no desenvolvimento da Companhia", disse Sergio Leite. "O Projeto Autazes representa uma oportunidade transformacional para o setor agrícola e a segurança alimentar do Brasil. Espero alavancar meus relacionamentos com o BNDES e outros bancos importantes, autoridades governamentais e instituições financeiras internacionais para ajudar a garantir o financiamento necessário para construir a principal operação de potássio nacional do Brasil."

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é crítico para a segurança alimentar global, pois o país possui uma das maiores quantidades de água doce, terras aráveis e um clima ideal para o crescimento de culturas durante o ano todo, mas é vulnerável, pois importou mais de 95% de seu fertilizante de potássio em 2021, apesar de ter o que se antecipa ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio quintal. O potássio produzido será transportado principalmente usando barcaças fluviais de baixo custo em um sistema fluvial interior em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), um dos maiores agricultores e operadores logísticos de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual planejada inicial de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderia potencialmente fornecer aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração antecipa que 100% da produção da Brazil Potash será vendida domesticamente para reduzir a dependência do Brasil nas importações de potássio enquanto simultaneamente mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Isenção de Responsabilidade sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas, que são declarações que não são fatos históricos. Palavras como "espera", "antecipa", "acredita", "pretende", "irá" e expressões similares são destinadas a identificar declarações prospectivas. Tais declarações prospectivas, incluindo declarações relativasànomeação do Sr. Leite, sua experiência e qualificações, atividades de financiamento de projetos, avanço da construção, o desenvolvimento planejado do Projeto Autazes e os benefícios esperados resultantes da nomeação do Sr. Leite, estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão além do controle da Companhia, incluindo aqueles descritos na seção "Fatores de Risco" da declaração de registro da Companhia no Formulário F-1, conforme emendado, para o IPO arquivado na SEC e no prospecto PREP suplementado arquivado em cada uma das províncias e territórios do Canadá, exceto Québec. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em qualquer uma dessas declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas se referem apenasàdata deste documento. A Companhia expressamente se isenta de quaisquer obrigações ou compromissos de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas aqui contidas para refletir qualquer mudança nas expectativas da Companhia em relação às mesmas ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias nas quais qualquer declaração se baseia, a menos que exigido por lei.

Contato:

Brazil Potash Investor Relations

info@brazilpotash.com

