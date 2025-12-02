Modernização de pagamentos: Estudo da ACI Worldwide revela que diferença entre confiança e prontidão de líderes do setor aumenta

Os líderes do setor de pagamentos continuam confiantes no ritmo da inovação do setor, mas muitos correm o risco de ficar para trásàmedida que as expectativas crescem. Nova pesquisa mundial da ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW) e Globant revela uma lacuna cada vez maior entre confiança e prontidão, a qual poderá definir a liderança do setor em 2026 e nos anos seguintes.

O relatório Pagamentos em Transição: Liderança em uma Era de Transformação, baseado em uma pesquisa com 500 líderes do setor na América do Norte, Europa, América Latina, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico, mostra que, embora 69% dos executivos considerem suas organizações líderes em pagamentos, menos da metade (44%) declara que a inovação em pagamentos é uma prioridade da alta direção.

Esta desconexão é impulsionada por barreiras que irão se tornar cada vez mais custosas no próximo ano. Mais da metade (55%) dos executivos admite não estar utilizando plenamente a tecnologia já disponível, e 44% citam plataformas legadas como o maior obstáculoàinovação. A resistência interna agrava o desafio, com 53% apontando para obstáculos culturais como um fator-chave que retarda a transformação.

O resultado é uma lacuna de modernização, onde a ambição supera a execução e as organizações correm o risco de ficar para trás,àmedida que demandas tecnológicas e regulatórias se aceleram. Até 2026, transações seguras, instantâneas e descomplicadas serão o padrão mínimo, já que as crescentes expectativas de clientes e consumidores aumentam ainda mais a pressão. De fato, 79% dos entrevistados citam a demanda do cliente como o principal catalisador para a mudança, com a expectativa de que os pagamentos sejam instantâneos, seguros e confiáveis.

Principais descobertas em resumo:

Os planos de modernização estão atrasados: Apenas 36% dos executivos do setor de pagamentos afirmam que suas organizações possuem um plano estratégico claro a longo prazo para modernizar pagamentos e investimentos, deixando muitos sem uma visão estratégica para a transformação.

Apenas 36% dos executivos do setor de pagamentos afirmam que suas organizações possuem um plano estratégico claro a longo prazo para modernizar pagamentos e investimentos, deixando muitos sem uma visão estratégica para a transformação. A infraestrutura legada desacelera o progresso: Apenas 25% das organizações estão eliminando gradualmente plataformas de pagamento obsoletas, apesar do amplo reconhecimento de que sistemas desatualizados limitam a agilidade e atrasam o lançamento de novos produtos.

Apenas 25% das organizações estão eliminando gradualmente plataformas de pagamento obsoletas, apesar do amplo reconhecimento de que sistemas desatualizados limitam a agilidade e atrasam o lançamento de novos produtos. Preocupações com fraudes e segurança cibernética predominam: 77% dos executivos mencionam fraudes e riscos de segurança cibernética como as principais barreirasàinovação.

77% dos executivos mencionam fraudes e riscos de segurança cibernética como as principais barreirasàinovação. A complexidade regulatória aumenta a pressão: 63% apontam os requisitos regulatórios como um fator que retarda o progresso, ao criar impedimentos adicionais para as organizações que buscam se modernizar com rapidez.

63% apontam os requisitos regulatórios como um fator que retarda o progresso, ao criar impedimentos adicionais para as organizações que buscam se modernizar com rapidez. Desafios referentes a talentos e custos persistem: 14% citam a pressão dos custos como uma barreira, enquanto outros 14% destacam a escassez de talentos. Apenas 25% acreditam que suas organizações atraem, desenvolvem e retêm os melhores talentos em termos de pagamentos e tecnologia.

14% citam a pressão dos custos como uma barreira, enquanto outros 14% destacam a escassez de talentos. Apenas 25% acreditam que suas organizações atraem, desenvolvem e retêm os melhores talentos em termos de pagamentos e tecnologia. A automação orientada por IA irá redefinir o desempenho: Até 2026, a IA irá além da detecção de fraudes, ao impulsionar o roteamento dinâmico, a detecção de anomalias em tempo real e modelos de autoaprimoramento. O comércio agêntico e a orquestração de pagamentos orientada por IA irão dominar o mercado, exigindo que as empresas incorporem inteligência em cada transação para se manterem competitivas.

A pesquisa ressalta a necessidade urgente de os líderes do setor de pagamentos alinharem ambição com ação, ao modernizar a infraestrutura, incorporar inteligência e se preparar para as mudanças regulatórias de 2026, como a migração para a ISO 20022 e a conformidade com serviços bancários abertos. Plataformas que oferecem soluções escaláveis ??e em tempo real irão ajudar as organizações a modernizar sistemas legados, melhorar a agilidade e acelerar a inovação, sem comprometer a segurança ou a conformidade.

"Chegou a hora de os líderes do setor de pagamentos transformarem a confiança em ação", disse Philip Bruno, Diretor de Estratégia e Crescimento na ACI Worldwide. "A modernização não é mais uma meta a longo prazo. É uma necessidade imediata. Aqueles que aposentarem os sistemas legados e incorporarem inteligência e agilidade às suas plataforma irão definir agora o padrão para 2026 e mais além."

Você pode acessar o relatório completo aqui: Pagamentos em Transição: Liderança em uma Era de Transformação.

Metodologia

A análise se baseou em dados de pesquisa com 500 executivos de instituições financeiras, comerciantes e prestadores de serviços, utilizando três enfoques principais:

A classificação por contagem da Borda pondera as respostas com base em barreiras, ações motivadoras e prioridades.

Escalas de concordância - discordância (1-7) para atitudes, com classificações Top 2 Box utilizadas para maior clareza em gráficos.

A regressão por componentes principais (PCR) para vincular atributos organizacionais, como planos de modernização e investimentos em pagamentos em tempo real, aos resultados da liderança, identificando oito vaticinadores principais agrupados em três pilares.

