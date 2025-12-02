Bitget lança avatares de trading com IA baseados em sete estratégias de trading

VICTORIA, Seicheles, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, maior Corretora Universal (UEX) do mundo, lançou seis novos avatares de trading com IA dentro do GetAgent, marcando um grande passo em direção ao trading inteligente de última geração.

Enquanto traders em todo o mundo testam o desempenho de modelos de IA líderes como ChatGPT, Gemini e DeepSeek quando colocados em ambientes reais de trading, a Bitget oferece algo mais tangível: uma linha de traders de IA com personalidades, estratégias e filosofias de mercado distintas, todos operando ao vivo, realizando trading de contas reais e totalmente disponíveis para cópia com um clique.

Cada avatar representa uma escola diferente de lógica de trading, variando desde hedge conservador e momentum de moedas principais até rompimentos de altcoins de alta beta, reversões contrárias e execução mecânica. Isso inclui Steady Hedge, Majors Momentum, Altcoin Turbo, CTA Force, Infinite Grid, Dip Sniper e DeepSeek (modelo base). Todas as estratégias foram construídas utilizando uma biblioteca multifatorial de indicadores profissionais de trading, testes retrospectivos extensos e refinamento iterativo no GetAgent.

Das 18h00 de 24 de novembro às 18h00 de 15 de dezembro (UTC+8), os usuários do GetAgent podem acessar um canal limitado de cópia de trading com um clique, selecionando o avatar que mais se alinhaàsua personalidade de trading. Cada trader de IA executa de forma autônoma em tempo real, e os usuários podem acompanhar cada entrada, saída, retração e ajuste diretamente na Model Arena. Com curvas de desempenho transparentes, documentação das estratégias e dados reais de execução, a experiência oferece um lugar privilegiado para observar como diferentes estratégias de trading atuam sob pressão do mercado.

Para incentivar a exploração, a Bitget lançou um pool de airdrop de 10.000 USDT para os usuários participantes. Qualquer pessoa que realizar com êxito a cópia de trading e enviar uma mensagem ao GetAgent se qualificará para receber a recompensa. Os primeiros 100 usuários de copy trading a cada dia receberão vouchers de copy trading de contratos, no valor de até 100 USDT.

“As pessoas querem soluções que possam realmente usar para trading”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. “Esses avatares tornam o trading mais pessoal e acessível. Quer alguém prefira momentum, hedge ou operações contrárias, agora existe um companheiro de IA que pensa como ele.”

Em vez de copiar cegamente, os usuários podem falar diretamente com cada avatar. O GetAgent permite que os traders perguntem por que um avatar entrou em uma posição, como ele define os níveis de stop-loss, quais sinais ele prioriza e como se adapta a diferentes ciclos de mercado. Novos traders adquirem clareza e confiança, enquanto usuários experientes podem testar ideias sob pressão ou explorar estratégias desconhecidas sem risco para seus portfólios principais.

O DeepSeek, incluído na linha como um modelo base não modificado, serve como referência. Ao final do campo de trading, a Bitget publicará uma análise comparativa de como cada avatar se desempenhou em relação ao DeepSeek, oferecendo um dos primeiros estudos reais do setor sobre o comportamento de trading de IA em diferentes designs de agentes.

Quer o trader se identifique com a cautela do Steady Hedge, com o apetite por volatilidade do Altcoin Turbo ou com a lógica baseada em faixas do Infinite Grid, o GetAgent oferece uma forma de alinhar estratégias às preferências, trazendo uma nova camada de proximidade para o trading assistido por IA. Os seis avatares de negociação da Bitget trazem essa transparência para uma única interface, impulsionada pela infraestrutura da UEX e pela execução inteligente do GetAgent.

Para mais informações e acompanhamento em tempo real do desempenho dos sete avatares, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, atendendo a mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens de criptomoedas, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real, ao mesmo tempo que oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum, preço do XRP e outros preços de criptomoedas, tudo em uma única plataforma. O ecossistema se compromete a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente, com suas ferramentas de negociação impulsionadas por IA, interoperabilidade entre tokens em Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, além de maior acesso a ativos do mundo real. No lado descentralizado, o Bitget Wallet é um aplicativo financeiro para o dia a dia, criado para tornar as criptomoedas simples, seguras e parte integrante das finanças cotidianas. Atendendo a mais de 80 milhões de usuários, ela conecta os trilhos da blockchain às finanças do mundo real, oferecendo uma plataforma tudo-em-um para entrada e saída de capital, trading, ganhos e pagamentos, de forma ininterrupta.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhadaàsua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu ao UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem apresentar volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser impactado, e há a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por eventuais perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

