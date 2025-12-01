Aptar adquire a Sommaplast, fornecedora especializada em soluções de embalagens farmacêuticas para dosagem oral

A AptarGroup, Inc. (NYSE: ATR), líder global em soluções e tecnologias de dispensação, dosagem e proteção para medicamentos e produtos de consumo, anuncia que adquiriu a brasileira Sommaplast, fornecedora especializada em soluções de embalagens farmacêuticas para dosagem oral, como tampas, conta-gotas, dispensadores e copos dosadores.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251201556381/pt/

Aptar Acquires Sommaplast, a Specialized Provider of Oral Dosing Pharma Packaging Solutions

"A Aptar fabrica no Brasil há 25 anos e esperamos que esta aquisição reforce ainda mais a nossa presença na região. Também nos ajuda a capitalizar nos mercados de dosagem oral, de medicamentos isentos de prescrição (OTC) e de nutracêuticos, que estão em rápido crescimento no Brasil. Esse movimento é impulsionado pela expansão populacional, pelo aumento da classe média e pelo envelhecimento da população", explicou o presidente da Aptar Pharma, Gael Touya.

A Sommaplast foi fundada há mais de 20 anos e opera a partir de sua unidade fabril em Itapecerica da Serra, próximoàcidade de São Paulo (SP), com um time de mais de 400 funcionários. A Sommaplast é reconhecida por sua sólida equipe, profundo relacionamento com os clientes e alto nível de know-how em produtos para dosagem.

Com esta aquisição, a Aptar segue na construção de sua história de mais de 80 anos de inovação e excelência. Atualmente, a empresa possui no Brasil fábricas em Cajamar (SP), Jundiaí (SP), Maringá (PR) e Camaçari (BA), de modo que esta transação expande sua presença na América Latina e reúne expertise e sólidos processos de fabricação compartilhados.

"Planejamos ampliar ainda mais as ofertas da Sommaplast nos mercados farmacêuticos de dosagem oral por meio de suas fortes capacidades comerciais e oferta expandida de produtos. Juntas, nossas sinergias operacionais e experiência em moldagem por injeção de precisão beneficiarão muito nossos clientes. Pretendemos manter o DNA de empresa familiar da Sommaplast, ao mesmo tempo em que alavancamos nossa rede global de especialistas em soluções, serviços e produtos", disse Touya.

Segundo o CEO da Sommaplast, Marcos Francischelli, esta aquisição permitirá combinar o DNA empreendedor e a expertise no mercado farmacêutico da Sommaplast com a presença global, tecnologia e inovação da Aptar. “Essa integração amplia nossa capacidade de oferecer soluções ainda mais robustas, fortalece nossos clientes e abre novas oportunidades de crescimento, mantendo o compromisso com a qualidade e confiança que sempre nos guiou. Construímos a Sommaplast como uma empresa de pessoas, proximidade e entrega. Como parte da Aptar, esperamos expandir nosso alcance, mantendo a essência que nos trouxe até aqui: nossa agilidade e versatilidade para atender às necessidades específicas dos nossos clientes", explicou Francischelli.

Sobre a Aptar

A Aptar é líder global em tecnologias de dosagem, dispensação e proteção de medicamentos e produtos de consumo. A Aptar atende a vários mercados finais atrativos, incluindo farmacêutico e de beleza, alimentos, bebidas e cuidados pessoais e domésticos. Utilizando expertise de mercado, design proprietário, engenharia e ciência para criar soluções inovadoras para muitas das principais marcas do mundo, a Aptar, por sua vez, faz uma diferença significativa na vida, aspecto, saúde e casas de milhões de pacientes e consumidores em todo o mundo. A Aptar está sediada em Crystal Lake, Illinois, e tem mais de 13.000 funcionários dedicados em 20 países. Para mais informações, acesse www.aptar.com.

Este press release contém declarações prospectivas, incluindo sobre os benefícios previstos da aquisição da Sommaplast, sinergias operacionais esperadas, oportunidades de mercado futuras e nossos planos para expandir a oferta de produtos e fortalecer nossa presença no Brasil e na América Latina. Declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas pelo fato de que não se referem estritamente a fatos históricos ou atuais e pelo uso de palavras como "espera", "antecipa", "acredita", "estima", "futuro", "potencial", "continua" e outras expressões semelhantes, ou verbos futuros ou condicionais como "vai", "deveria", "seria" e "poderia" têm como objetivo identificar tais declarações prospectivas. Declarações prospectivas são feitas de acordo com as disposições de porto seguro da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores Mobiliários de 1934, baseando-se em nossas crenças, bem como nas suposições feitas por nós e nas informações atualmente disponíveis. Assim, nossos resultados reais ou outros eventos podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas devido a riscos e incertezas conhecidos ou desconhecidos que existem em nossas operações e ambiente de negócios, incluindo, mas não se limitando a: a integração bem-sucedida da Sommaplast; nossa capacidade de realizar as sinergias esperadas e oportunidades comerciais; condições macroeconômicas, demográficas e regulatórias no Brasil e na América Latina; e competição, incluindo avanços tecnológicos. Para informações adicionais sobre esses e outros riscos e incertezas, consulte nossos documentos juntoàComissão de Valores Mobiliários (SEC), dos Estados Unidos, incluindo a discussão sob "Fatores de Risco" e "Discussão e Análise da Gestão sobre a Condição Financeira e Resultados das Operações" em nossos Formulários 10-K e 10-Q. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto quando exigido por lei.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251201556381/pt/

Contato de Relações com Investidores:

Maria Skafidas

Mary.skafidas@aptar.com

+1 347-351-6407

Contato com a mídia:

Katie Reardon

katie.reardon@aptar.com

+1 815-479-5671