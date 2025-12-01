Organizações se unem no lançamento do jogo Missão Climática

O Museu de Arte do Rio de Janeiro foi palco do evento “Mudando o jogo: gamificação e educação socioambiental”, que marcou o lançamento oficial no Brasil do projeto Missão Climática: Jovens em Ação!, desenvolvido em parceria pelas organizações ECOMOVE International (Alemanha), CIEDS e Redes da Maré, com financiamento da IKI (International Climate Initiative). Trata-se de um jogo imersivo do tipo escape game, em que os estudantes assumem papéis de diferentes agentes sociais e enfrentam desafios que abordam as causas estruturais da crise climática e seus efeitos.

A fase piloto de implementação prevê a produção de 200 kits gratuitos, cuja distribuição começou agora, em novembro de 2025, e segue até o primeiro trimestre de 2026, contemplando escolas do Rio de Janeiro e Recife. A iniciativa busca engajar jovens na luta contra as mudanças climáticas e as desigualdades socioambientais, incentivando o pensamento reflexivo e promovendo a educação climática no ambiente escolar. O projeto estimula a colaboração, mobilizando competências cognitivas e socioemocionais para formar jovens comprometidos com transformações concretas em seus territórios.

“Saímos do encontro com a sensação nítida de missão cumprida. Nosso propósito era divulgar o projeto, apresentar o jogo e, principalmente, iniciar a formação de uma rede colaborativa. Ver profissionais tão engajados pedindo continuidade e propondo trocas mostrou que o objetivo foi plenamente alcançado”, afirma Marina Ferraz, coordenadora do projeto Missão Climática.

Conscientização dos jovens

Durante a partida, os estudantes vivenciam o papel de diversos agentes sociais e são desafiados a lidar com as causas e consequências da crise climática, buscando soluções sustentáveis em grupo e de forma colaborativa. Ao longo do jogo, refletem sobre justiça ambiental, impactos desiguais do aquecimento global e a importância das decisões coletivas para evitar o colapso climático.

Além do jogo, o projeto oferece o Guia Prático para Docentes, com atividades interdisciplinares alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O objetivo é fomentar uma rede de educadores e instituições que utilizam jogos como ferramenta de aprendizagem. A iniciativa inclui ainda uma futura publicação sobre o potencial dos jogos na educação para a sustentabilidade no Brasil.

“Foi emocionante ouvir depoimentos como o da representante da Secretaria de Educação do Recife, trazendo resultados da testagem do jogo com adolescentes. Isso reforça que estamos criando um material que realmente chega à sala de aula e faz diferença”, destaca Marina.

Ela também ressalta a importância da participação de representantes de organizações da sociedade civil e governamentais. “Contamos com representantes de instituições fundamentais para o debate climático e educacional, como o Museu do Amanhã, o Museu Nacional, o Museu das Amazônias, o CEMADEM, além de coletivos como o Três Palitos. Essa pluralidade enriqueceu enormemente o encontro. A participação da Iniciativa Internacional para o Clima, com a presença da Vitória Souza e de Suenne Aguiar, gestora da secretaria de educação do Recife, mostrou que o projeto tem relevância tanto para quem financia quanto para quem implementa políticas públicas na ponta”, conclui.

Missão Climática: Jovens em Ação!



Em um futuro não muito distante, o planeta entrou em colapso. Zuri, uma jovem ativista climática do ano 2100, envia uma mochila com os últimos recursos para mudar o rumo da história. Agora, cabe aos estudantes do presente decifrar enigmas, superar desafios e colaborar para salvar a humanidade. A cada etapa vencida, uma peça do futuro é revelada. Mas o tempo é curto. Será que eles estão prontos para assumir esta missão e reconstruir o futuro?