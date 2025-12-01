UniFECAF disponibiliza formação para carreira de creator

A UniFECAF lança graduação em Creator e Digital Influencer e curso livre Creator Starter. As formações serão oferecidas de forma online, com aulas assíncronas, e têm como objetivo atender à crescente demanda por capacitação no meio digital, ampliando o acesso a conteúdos hands-on sobre criação e gestão de presença online.

A graduação é organizada em quatro módulos principais. O primeiro módulo é dedicado à identidade digital, ajudando o aluno a construir uma presença sólida nas redes e a transformar a produção de conteúdo em carreira. O segundo módulo foca na elaboração de um mídia kit profissional, ferramenta essencial para apresentação a marcas e oportunidades. O curso também inclui um módulo voltado para explorar diferentes formas de monetização digital, além de outro que orienta na definição de nicho, persona e estratégias de comunicação eficaz.

As aulas contarão com profissionais atuantes no mercado, como Carol Siqueira, Daniel Orleans, Diego Cidade, Priscila Beatrice e Tayro Toledo.

Cada professor atuará com foco prático, trazendo experiências do dia a dia da creator economy para dentro do curso. Segundo Tayro Toledo, a proposta é formar profissionais mais preparados para atuar em um mercado competitivo. “Estamos preparando criadores para ir além da produção espontânea. Queremos dar estrutura para quem busca transformar sua presença em negócio real, com planejamento, técnica e visão de longo prazo”, afirma.

Segundo levantamento da plataforma Startups, apenas 22% dos 200 maiores creators do Brasil monetizam seus conteúdos em 2025, de acordo com a pesquisa “Qual o Cenário da Creator Economy no Brasil?”, realizada pela Favikon em parceria com a agência People2Biz. O estudo mostra que, mesmo entre influenciadores de grande alcance, a monetização direta por marcas ainda é limitada, o que leva muitos a diversificar a renda com produtos, cursos e programas de afiliados.

As instituições de ensino superior precisam se adaptar às demandas do mercado. Nesse contexto, a UniFECAF direciona esforços para estruturar a formação de criadores e oferece conteúdos sobre gestão de carreira, monetização e posicionamento estratégico. A qualificação técnica acompanha as mudanças do mercado digital.