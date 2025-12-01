Prêmio APIMEC IBRI divulga os mais votados em oito categorias

A Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil) e o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) anunciam as empresas e os profissionais mais votados em cada uma das oito categorias do 6º Prêmio APIMEC IBRI.

A cerimônia da 6ª edição do Prêmio APIMEC IBRI acontecerá no dia 4 de dezembro de 2025, no Hotel Blue Tree Premium Faria Lima, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.989, em São Paulo (SP). O evento ocorrerá a partir das 19h.

O objetivo da APIMEC Brasil e do IBRI é premiar os melhores profissionais e práticas em análise de valores mobiliários e Relações com Investidores, contribuindo para um mercado de capitais cada vez mais forte, transparente e equânime.

Na eleição, os analistas votam em Relações com Investidores. Os profissionais de Relações com Investidores votam em analistas e casas de análise. O voto é eletrônico e auditado.

Os vencedores serão conhecidos durante a cerimônia de confraternização.

Com a premiação, a APIMEC Brasil e o IBRI reforçam o compromisso com a valorização das melhores práticas no mercado de capitais, destacando profissionais que impulsionam o desenvolvimento do setor e contribuem para o fortalecimento da transparência e governança corporativa no Brasil.

Categorias de Votação – 6ª Edição



Melhor Analista de Valores Mobiliários – Small Cap

Adriana Marcia Koltz

Adriano Pereira do Nascimento Gomes Silva

Aline Soares Caldeira

Bruce Luiz Sampaio Barbosa

Gabriel Pimentel Gusan

Louise Barsi

Houve um empate nesta categoria.



Melhor Analista de Valores Mobiliários – Middle/Large Cap

Andressa Silva Varotto

Daniel Pimenta Fonseca Vaz

Daniel Sasson Martinez de Mattos

Henrique Navarro

Pedro Arthur Motta Leduc

Thiago Bovolenta Batista

Houve um empate nesta categoria.



Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica – Small Cap

AGF

Centurion Research

Nexus Research

Nord Research

Seven Research



Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica – Middle/Large Cap

Banco J.P. Morgan

BTG Pactual

Itaú Unibanco

UBS BB CTVM

XP Investimentos



Melhor Profissional de Relações com Investidores – Small/Middle Cap

Alisandra Reis

Caroline Isotton Colleto

Jéssica Cantele

João Marcelo Dumoncel

Ricardo Moura



Melhor Profissional de Relações com Investidores – Large Cap

Alfredo Egydio Setubal

André Menegueti Salgueiro

Gustavo Lopes Rodrigues

Janaina Storti

Mariana Velho Dutra



Melhor Prática e Iniciativa de RI – Small/Middle Cap

Banco ABC Brasil

CSU Digital

Randoncorp

SLC Agrícola

3tentos



Melhor Prática e Iniciativa de RI – Large Cap

Banco do Brasil

Gerdau

Itaú Unibanco

Itaúsa

Weg



O prêmio conta com o patrocínio das empresas Bocater Advogados, Forvis Mazars, Grant Thornton, Innova All Around The Brand, Madrona Advogados e MZ.



Sobre o Prêmio APIMEC IBRI

Criado em 2020, o Prêmio APIMEC IBRI chega à sexta edição consecutiva, consolidando-se como o principal reconhecimento nacional voltado a profissionais e instituições que promovem transparência, relacionamento e confiança entre companhias e investidores.

O objetivo é destacar a atuação exemplar de analistas de valores mobiliários, profissionais de Relações com Investidores e companhias abertas que, por meio das melhores práticas, elevam o padrão de qualidade do mercado e inspiram o aprimoramento contínuo das Relações com Investidores no Brasil.

Importância do Prêmio

O Prêmio APIMEC IBRI é um marco de reconhecimento entre pares, valorizando aqueles que contribuem de forma decisiva para o fortalecimento do mercado de capitais. Mais do que uma homenagem, representa o compromisso coletivo com a ética, a transparência e o desenvolvimento do ambiente de investimentos no Brasil.