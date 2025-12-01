Prêmio APIMEC IBRI divulga os mais votados em oito categorias
A Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil e o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores anunciam empresas e profissionais mais votados em cada uma das oito categorias do 6º Prêmio APIMEC IBRI. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 4 de dezembro de 2025, a partir das 19h, no Hotel Blue Tree Premium Faria Lima, em São Paulo (SP).
A cerimônia da 6ª edição do Prêmio APIMEC IBRI acontecerá no dia 4 de dezembro de 2025, no Hotel Blue Tree Premium Faria Lima, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.989, em São Paulo (SP). O evento ocorrerá a partir das 19h.
O objetivo da APIMEC Brasil e do IBRI é premiar os melhores profissionais e práticas em análise de valores mobiliários e Relações com Investidores, contribuindo para um mercado de capitais cada vez mais forte, transparente e equânime.
Na eleição, os analistas votam em Relações com Investidores. Os profissionais de Relações com Investidores votam em analistas e casas de análise. O voto é eletrônico e auditado.
Os vencedores serão conhecidos durante a cerimônia de confraternização.
Com a premiação, a APIMEC Brasil e o IBRI reforçam o compromisso com a valorização das melhores práticas no mercado de capitais, destacando profissionais que impulsionam o desenvolvimento do setor e contribuem para o fortalecimento da transparência e governança corporativa no Brasil.
Categorias de Votação – 6ª Edição
Melhor Analista de Valores Mobiliários – Small Cap
Adriana Marcia Koltz
Adriano Pereira do Nascimento Gomes Silva
Aline Soares Caldeira
Bruce Luiz Sampaio Barbosa
Gabriel Pimentel Gusan
Louise Barsi
Houve um empate nesta categoria.
Melhor Analista de Valores Mobiliários – Middle/Large Cap
Andressa Silva Varotto
Daniel Pimenta Fonseca Vaz
Daniel Sasson Martinez de Mattos
Henrique Navarro
Pedro Arthur Motta Leduc
Thiago Bovolenta Batista
Houve um empate nesta categoria.
Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica – Small Cap
AGF
Centurion Research
Nexus Research
Nord Research
Seven Research
Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica – Middle/Large Cap
Banco J.P. Morgan
BTG Pactual
Itaú Unibanco
UBS BB CTVM
XP Investimentos
Melhor Profissional de Relações com Investidores – Small/Middle Cap
Alisandra Reis
Caroline Isotton Colleto
Jéssica Cantele
João Marcelo Dumoncel
Ricardo Moura
Melhor Profissional de Relações com Investidores – Large Cap
Alfredo Egydio Setubal
André Menegueti Salgueiro
Gustavo Lopes Rodrigues
Janaina Storti
Mariana Velho Dutra
Melhor Prática e Iniciativa de RI – Small/Middle Cap
Banco ABC Brasil
CSU Digital
Randoncorp
SLC Agrícola
3tentos
Melhor Prática e Iniciativa de RI – Large Cap
Banco do Brasil
Gerdau
Itaú Unibanco
Itaúsa
Weg
O prêmio conta com o patrocínio das empresas Bocater Advogados, Forvis Mazars, Grant Thornton, Innova All Around The Brand, Madrona Advogados e MZ.
Sobre o Prêmio APIMEC IBRI
Criado em 2020, o Prêmio APIMEC IBRI chega à sexta edição consecutiva, consolidando-se como o principal reconhecimento nacional voltado a profissionais e instituições que promovem transparência, relacionamento e confiança entre companhias e investidores.
O objetivo é destacar a atuação exemplar de analistas de valores mobiliários, profissionais de Relações com Investidores e companhias abertas que, por meio das melhores práticas, elevam o padrão de qualidade do mercado e inspiram o aprimoramento contínuo das Relações com Investidores no Brasil.
Importância do Prêmio
O Prêmio APIMEC IBRI é um marco de reconhecimento entre pares, valorizando aqueles que contribuem de forma decisiva para o fortalecimento do mercado de capitais. Mais do que uma homenagem, representa o compromisso coletivo com a ética, a transparência e o desenvolvimento do ambiente de investimentos no Brasil.
Para mais informações, basta acessar: www.premioapimecibri.com.br?
Website: http://www.ibri.com.br