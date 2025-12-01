Assine
Mundo Corporativo

MONIN aumenta portfólio no Brasil com produtos sem açúcar

Criada na França, linha de concentrados de frutas PURE by MONIN passa a ser produzida no Brasil nos sabores de Maçã Verde, Manga com Maracujá e Frutas Vermelhas e pode ser aplicada no preparo de bebidas como águas saborizadas, chás e drinques. Produto é feito com ingredientes naturais, sem açúcares adicionados e tem zero calorias.

01/12/2025 14:21

MONIN aumenta portfólio no Brasil com produtos sem açúcar crédito: DINO

A marca de soluções aromáticas MONIN acaba de trazer ao mercado brasileiro a linha de concentrados para bebidas PURE by MONIN. Criados na França e já conhecidos na Europa, os produtos também passam agora a ser produzidos no Brasil para atender à crescente demanda por bebidas saborizadas de baixa caloria e sem adição de açúcar.

Disponível nos sabores Maçã Verde, Manga com Maracujá e Frutas Vermelhas, a linha é feita com ingredientes naturais, destacando apenas o sabor das frutas e com zero calorias. Os concentrados podem ser usados para preparar bebidas como águas saborizadas, chás gelados, sodas e drinques alcoólicos e não alcoólicos, permitindo uso diverso no dia a dia.

"As pessoas buscam cada vez mais produtos que sejam saborosos, mas que possam fazer parte de uma rotina que valoriza o bem-estar", explica Thiago Zanon, diretor comercial e de marketing da MONIN Brasil. "O lançamento de PURE by MONIN no Brasil contribui para a consolidação de um segmento emergente no mercado brasileiro, oferecendo uma solução que atende a essa demanda e incentiva novas formas de criar e consumir bebidas diferenciadas no dia a dia", complementa.

De acordo com um levantamento realizado pela consultoria especializada em inovação estratégica Stellarix, o mercado global de bebidas sem açúcar pode ultrapassar o valor de 24 bilhões de dólares até 2030, com mais de 46% em crescimento médio anual.

A linha PURE by MONIN já está disponível em dois formatos: 330 ml, já presente em supermercados nas redes Oba (São Paulo), Mundial (Rio de Janeiro), Festival (Paraná) e Verde Mar (Minas Gerais), e 700 ml, destinado ao uso profissional em bares, restaurantes e cafeterias, com distribuição nacional. A MONIN, com presença em mais de 160 países e sete unidades de produção global, inaugurou recentemente sua primeira unidade industrial no Brasil em setembro de 2025, evidenciando seu investimento no mercado latino-americano.



Website: https://www.monin.com.br/

