Ex- Localiza Carlos Sarquis assume Grupo Hive como novo CEO

O Grupo Hive anunciou uma mudança na sua estrutura de liderança com a nomeação de Carlos Sarquis, ex-Localiza, como CEO, enquanto Luis Ferrinho, fundador da Omnibees, passa a ocupar a presidência do conselho. A transição ocorre em um momento de expansão das operações e desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicadas ao mercado hoteleiro da América Latina. Atualmente o grupo reúne as marcas Omnibees, Bee2Pay, Niara, Infotera e HSystem.

As soluções são especializadas em gestão, distribuição, pagamentos, dados e reservas para hotéis, pousadas, resorts e redes hoteleiras. A Omnibees, principal marca do grupo, conecta atualmente mais de 10 mil estabelecimentos de hospedagem a canais de venda on-line na região, como Booking.com, Expedia, Despegar, CVC Corp, Petrobrás,Vale, Onfly, Voll e Paytrack, além de oferecer tecnologias que visam fortalecer as vendas diretas. Segundo informações divulgadas pela companhia, o volume transacionado pelos clientes ultrapassa R$ 40 bilhões anuais, com mais de 20 milhões de reservas processadas mensalmente.

A Bee2Pay, solução de pagamentos operada pelo Grupo Hive, integra ferramentas de adquirência, automação de cobranças, prevenção a fraudes e conciliação. O segmento de reservas corporativas também se destaca entre as frentes de expansão, apresentando crescimento superior a 100% em comparação ao ano anterior, com perspectivas de continuidade para 2026 e 2027.

A chegada de Carlos Sarquis à liderança executiva ocorre após sua atuação no setor de turismo, incluindo passagens por empresas como Unidas e Localiza. Ele afirma que a diversidade de experiências profissionais contribui para observar produtos, processos e relacionamento com clientes sob novas abordagens. “É sempre benéfico ter alguém de fora que analise nossas soluções e nosso relacionamento com os clientes de um ângulo fresco”, explica.

De acordo com o novo CEO, a estratégia para os próximos anos inclui ampliar o alcance internacional, atingir um faturamento anual de R$ 1 bilhão nos próximos quatro anos, fortalecer áreas de maior crescimento e acelerar o uso de Inteligência Artificial nas soluções do grupo.

Na presidência do conselho, Ferrinho permanecerá responsável por iniciativas relacionadas à inovação, relacionamento com grandes contas e expansão global. “Ferrinho continuará presente como sempre, e estou aqui para trabalhar ao lado dele e da equipe, buscando incessantemente a satisfação de nossos clientes através de soluções tecnológicas mais inteligentes e eficientes”, afirmou Sarquis.

A transição entre as lideranças ocorre de forma gradual e planejada. O histórico de Ferrinho no setor inclui a criação de soluções que contribuíram para o avanço da conectividade hoteleira ao longo da última década. Sarquis destaca que os primeiros meses de atuação foram dedicados ao aprofundamento das operações internas. “Nos primeiros noventa dias, dediquei-me a conhecer as equipes e os produtos da companhia. Agora, estou ansioso para começar uma agenda focada em estreitar laços com os clientes do Grupo Hive”, conclui.

