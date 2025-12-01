Avanço da eletrificação no Brasil exige gestão inteligente para fortalecer o transporte sustentável
Alta de 62% nos emplacamentos de veículos elétricos leves impulsiona o debate sobre eficiência no Dia Mundial do Transporte Sustentável
SAO PAULO, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Brasil vive um momento decisivo na transição para um novo modelo de transporte, com operações mais eficientes e sustentáveis. De acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), ao longo do último ano o país registrou um aumento de 62% nas vendas de veículos leves elétricos, consolidando o maior ritmo de crescimento já observado no mercado. No mesmo período, os veículos comerciais leves elétricos — amplamente utilizados em entregas urbanas, nos serviços de campo e na logística de última milha — registraram alta de 51% nos emplacamentos, demonstrando que a eletrificação já faz parte da estratégia operacional de diversas empresas.
Esse avanço ganha ainda mais relevância no contexto do Dia Mundial do Transporte Sustentável, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2023 e celebrado anualmente em 26 de novembro. A data reforça a importância de modelos de transporte que reduzam emissões e aumentem a eficiência operacional. Partindo do reconhecimento de que o setor é essencial para conectar pessoas, serviços e cadeias produtivas, sua evolução rumoàsustentabilidade exige a integração de tecnologias avançadas e um planejamento capaz de orientar as empresas na transição para operações mais limpas.
Nesse cenário de transformação, a Geotab, líder global em gestão de frotas, ativos e veículos conectados, desempenha um papel estratégico ao apoiar empresas na adoção de práticas mais sustentáveis. As soluções da companhia contribuem para aumentar a eficiência das operações, reduzir o consumo de combustível, otimizar custos e viabilizar a transição para frotas elétricas, promovendo uma tomada de decisão orientada por dados.
Com presença em mais de 160 países e suporte a mais de 300 modelos de veículos elétricos, a tecnologia da Geotab oferece acesso a dados essenciais de performance, permitindo monitorar em tempo real o nível de bateria, a autonomia efetiva, além do status e dos locais de recarga. Essa visibilidade amplia o controle das operações e compõe um ecossistema capaz de acompanhar toda a jornada de eletrificação, desde os estudos de viabilidade até a gestão diária das frotas.
Além disso, a empresa disponibiliza soluções completas para que gestores tenham uma visão integrada de toda a operação — elétrica, a combustão ou híbrida — fortalecendo uma gestão estratégica e orientada por dados. A plataforma MyGeotab reúne, em um dashboard unificado, informações como consumo de combustível, emissões de CO?, tempo ocioso e estado de carga dos veículos elétricos, contribuindo para decisões mais assertivas.
“A eletrificação deixou de ser apenas uma meta ambiental e passou a ocupar espaço nas escolhas estratégicas das operações”, afirma Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab Brasil. “Para avançar nessa direção, as empresas precisam compreender o comportamento real de suas frotas. Com inteligência de dados, é possível identificar áreas de melhoria — das emissões de CO? ao consumo de combustível — e determinar o momento certo para migrar para veículos elétricos, a fim de agregar valor, elevar a performance e cumprir metas de sustentabilidade”, complementa.
Dados para orientar a eletrificação
Com o avanço da autonomia média e a ampliação da oferta de modelos elétricos, cresce entre as empresas a necessidade de entender quando e como substituir veículos a combustão. Para apoiar esse processo, a Geotab oferece recursos como a Avaliação de Migração para Frota Elétrica, que orienta gestores na elaboração de um plano estruturado de eletrificação. A ferramenta analisa o tipo e modelo do veículo, o consumo de energia, os custos operacionais, os locais de recarga e o tempo de vida útil dos ativos para identificar quais têm potencial de eletrificação. A partir desses dados, estima os ganhos financeiros esperados e avalia o impacto da mudança na rotina da frota.
Além da análise prévia, a plataforma oferece visibilidade contínua sobre o estado da bateria, a eficiência energética, as condições de recarga, o impacto da temperatura, os padrões de condução e o desempenho por tipo de veículo — fatores essenciais para garantir previsibilidade e evitar interrupções não planejadas. Esse monitoramento integrado permite comparar, de forma transparente, a performance de veículos elétricos e a combustão dentro de uma mesma frota.
“Para ser sustentável, o transporte precisa, antes de tudo, ser eficiente”, reforça Eduardo Canicoba. “Não basta adotar um modelo elétrico. É fundamental entender o comportamento da frota, medir o impacto dessa mudança na operação e integrar os insights gerados pelos veículos, por frotas semelhantes e pelos motoristas, a fim de tomar decisões realmente eficazes”, detalha o executivo.
Garantindo a fluidez da operação elétrica
Um dos principais desafios para a adoção em larga escala de veículos elétricos é integrar o processo de recarga ao planejamento diário. A tecnologia da Geotab permite monitorar os ciclos de recarga, identificar horários de carregamento mais eficientes, evitar sobrecarga da infraestrutura e gerenciar o abastecimento dos VEs sem comprometer a produtividade — aspecto especialmente crítico em operações de entrega, serviços de campo e rotas urbanas de alta rotatividade.
Para que essa transição ocorra de forma fluida e sem aumentar a complexidade operacional, a tecnologia desempenha um papel central. A plataforma Geotab reúne, em um único ambiente, todos os dados necessários para uma gestão mais sustentável, considerando veículos, condutores, rotas e energia. Em muitos casos, o uso estratégico dessas informações reduz deslocamentos desnecessários, prolonga a vida útil dos ativos, diminui custos e, sobretudo, aumenta a disponibilidade da frota.
Sobre a Geotab
A Geotab é líder global em soluções de gestão de frotas, ativos e veículos conectados, com sede em Oakville, Ontário, e em Atlanta, Geórgia. Nossa missão é tornar o mundo mais seguro, eficiente e sustentável. Usamos análise de dados avançada e IA para transformar o desempenho e as operações das frotas, reduzindo custos e impulsionando a eficiência. Apoiados pelos melhores cientistas de dados e engenheiros, atendemos aproximadamente 100.000 clientes globais, processando 100 bilhões de pontos de dados diariamente de mais de 5 milhões de assinaturas de veículos. A Geotab tem a confiança de organizações da Fortune 500, de frotas de médio porte e das maiores frotas do setor público do mundo, incluindo o governo federal dos EUA. Comprometidos com a segurança e a privacidade de dados, possuímos as autorizações FIPS 140-3 e FedRAMP. Nossa plataforma aberta, ecossistema de parceiros excepcionais e o Geotab Marketplace oferecem centenas de soluções de terceiros prontas para impulsionar ainda mais a gestão de frotas. Este ano, estamos comemorando 25 anos de inovação. Saiba mais em www.geotab.com/pt-br, siga-nos no LinkedIn, Instagram, ou visite nosso blog.
GEOTAB e GEOTAB MARKETPLACE são marcas registradas da Geotab Inc. no Canadá, nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Atendimentoàimprensa:
Edelman Brasil: GeotabBR@edelman.com | +55 11 3066 7777
