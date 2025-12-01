SINTX Technologies Contrata EVONIK para Fornecimento de Composto de Nitreto de Silício-PEEK para Implantes Específicos para Pacientes Assistidos por IA e Impressos em 3D

Contrato viabiliza a produção imediata de dispositivos personalizados SiN/PEEK

SALT LAKE CITY, Utah, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) (“SINTX” ou a “Empresa”), uma empresa de cerâmica e biomateriais avançados, anunciou hoje a assinatura de um contrato de fornecimento com a Evonik Corporation (“EVONIK”), líder global em polímeros de alto desempenho, para a fabricação do composto proprietário de nitreto de silício-PEEK (SiN/PEEK) (Patente dos EUA Nº 10.806.831) da Empresa projetado para fabricação aditiva assistida por IA de implantes específicos para pacientes a serem fabricados com equipamentos já instalados nas fábricas da SINTX nos EUA.

De acordo com o contrato, a EVONIK irá produzir o composto SiN/PEEK utilizando sua capacidade comercial em escala de acordo com as especificações da SINTX, permitindo que a Empresa comece a fabricar imediatamente implantes impressos em 3D e projetados por IA, específicos para pacientes. A SINTX já recebeu solicitações de médicos de fornecimento de implantes de troca de corpo vertebral (VBR) para humanos em pacientes oncológicos ortopédicos e neurocirúrgicos após ressecções tumorais na coluna. Além disso, a Empresa pretende usar o composto SiN/PEEK em suporte às liberações regulatórias de dispositivos implantáveis de fabricação subtrativa tradicionais e compatíveis com o paciente.

Eric K. Olson, Chairman, Presidente e CEO da SINTX, disse: “Este acordo com a EVONIK é mais um momento crucial para a SINTX e para o campo de implantes específicos para pacientes. Com a união da experiência de fabricação de polímeros PEEK em escala industrial da EVONIK com os recursos de fabricação de biomateriais de nitreto de silício da SINTX, podemos fornecer implantes da próxima geração que atendam às necessidades críticas em trauma, coluna, oncologia, e etc. Acreditamos que o SiN/PEEK oferece vantagens convincentes em relação ao PEEK padrão, incluindo características de superfície antipatogênicas, potencial osteogênico e recursos de visualização aprimorados importantes para procedimentos complexos e de alto risco.”

Marc Knebel, dirigente do segmento de mercado de Sistemas e Dispositivos Médicos da EVONIK, disse: “Estamos contentes em apoiar a SINTX no lançamento de um filamento compósito SiN/PEEK de alto desempenho no mercado de fabricação aditiva e subtrativa de dispositivos médicos regulamentados. Este é mais um exemplo de inovação possibilitada pela EVONIK para aprimorar os resultados médicos. Nossa colaboração tem por objetivo fornecer consistente qualidade, confiabilidade no fornecimento e escalabilidade - elementos fundamentais da nossa colaboração mais ampla e geração de dados em apoio ao trabalho futuro do mercado de dispositivos médicos.”

Implantes Específicos do Paciente com SiN/PEEK

O nitreto de silício da SINTX tem sido estudado pelo seu comportamento antipatogênico e propriedades osteogênicas, enquanto os compósitos PEEK são valorizados pela radiolucência e sintonização mecânica. A combinação SiN/PEEK visa proporcionar:

Comportamento antipatogênico da superfície para ajudar a reduzir a aderência microbiana nas superfícies dos implantes.

Suporte osteogênico para promover o crescimento e a integração óssea.

Aprimoramento da visualização comparada com o PEEK padrão para imagiologia intraoperatória e pós-operatória.

Design livre com a fabricação aditiva assistida por IA, de acordo com as geometrias específicas do paciente.

Filamento escalável e consistente compatíveis com a produção de alto mix e baixo volume, típica de fluxos de trabalho específicos do paciente.



Com a assinatura do contrato de fornecimento, as partes preveem disponibilizar o composto SiN/PEEK a outros fabricantes qualificados para indicações complexas de implantes, onde os atributos do nitreto de silício possam agregar valor clínico e econômico.

Os esforços humanitários de curto prazo da SINTX estão focados em indicações de trauma e oncologia para casos de ressecção pós-tumoral, onde os cirurgiões enfrentam anatomia difíceis e risco de infecção, e onde projetos específicos do paciente possam facilitar melhor ajuste, fixação e resultados clínicos gerais, disse o Dr. Ryan Bock, Diretor de Tecnologia da SINTX. “Estamos atendendo aos pedidos de cirurgiões do mundo real de cuidados relacionadosàoncologia. Nosso foco imediato será em casos de uso humanitário enquanto criamos os sistemas de qualidade, arquivos regulatórios e capacidade de produção para expandir para indicações adicionais por meio de caminhos apropriados da FDA.”

Para mais informações sobre a SINTX Technologies ou a sua plataforma de materiais, visite www.sintx.com.

Sobre a EVONIK

A EVONIK Business High Performance Polymers, juntamente com sua afiliada Evonik Operations GmbH, é uma das empresas líderes do mundo de químicas especializadas presente em mais de 100 países. A EVONIK conta com mais de 30 grandes unidades de produção nos EUA e no Canadá, além de inúmeros escritórios, laboratórios, depósitos e centros de distribuição, com cerca de 5.000 funcionários na América do Norte. Em 2024, a região da América do Norte gerou 24% das vendas globais, com um total de € 3,7 bilhões. A EVONIK vai muito além da química para criar soluções inovadoras, lucrativas e sustentáveis para os clientes.

Sobre a SINTX

Com sede em Salt Lake City, Utah, a SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) é uma empresa de cerâmica avançada que desenvolve, fabrica e comercializa biomateriais, compósitos e dispositivos de nitreto de silício, e tecnologias afins para aplicações médicas e outras de alto valor. Com milhares de dispositivos médicos implantados desde 2008 e quase duas décadas de pesquisa analisada por pares, a SINTX se estabeleceu como líder em biomateriais de alto desempenho que aprimoram os resultados clínicos e a segurança do paciente. Com um forte portfólio de patentes, fabricação nos EUA e parcerias estratégicas do setor, a empresa continua a expandir sua plataforma tecnológica por meio da inovação e da diversificação do mercado, incluindo o recentemente aprovado Sistema de Implantes de Pé e Tornozelo SINAPTIC ® para cirurgia reconstrutiva.

Declarações de Previsão

Este comunicado de imprensa contém “declarações de previsão” na acepção da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo, sem limitação, declarações sobre: a capacidade da Empresa de fabricar materiais e implantes específicos de compósitos SiN/PEEK para pacientes; o tempo, o escopo e os benefícios esperados do contrato de fornecimento da Empresa com a Evonik; atributos de desempenho antecipado do produto do composto SiN/PEEK e fluxos de trabalho de fabricação de aditivos afins; os planos da Empresa de obter autorizações regulatórias para dispositivos implantáveis específicos para pacientes e tradicionalmente fabricados; expectativas em relação a implantes de troca de corpo vertebral de uso humanitário; a disponibilidade potencial dos materiais SiN/PEEK para outros fabricantes; as vantagens clínicas, operacionais ou econômicas projetadas do SiN/PEEK em comparação com o PEEK padrão; e as expectativas da Empresa em relação ao desenvolvimento de sistemas de qualidade, aumento da produção, oportunidades de mercado mais amplas e indicações futuras. As declarações de previsão são baseadas nas expectativas atuais e são frequentemente identificadas por palavras como "pode", "irá", "poderia", "deveria", "esperaria", "planeja", "antecipa", "pretende", "acredita", "estima", "projeta", "visa", "continua" e expressões semelhantes. Essas declarações envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados previstos, incluindo riscos relacionadosàprontidão de fabricação, desenvolvimento de sistemas de qualidade, confiabilidade da cadeia de suprimentos, desempenho de terceiros da EVONIK, requisitos regulatórios e a ocasião ou resultado das solicitações de aprovações da FDA, adoção clínica de implantes específicos do paciente, treinamento e utilização do cirurgião, tecnologias competitivas, proteção da propriedade intelectual, aceitação do mercado, dinâmica de preços e reembolsos, e condições macroeconômicas ou específicas do setor. As declarações sobre possíveis atributos antipatogênicos ou osteogênicos do nitreto de silício referem-seàpesquisa geral em nível de material e não implicam aprovação regulatória ou benefício clínico de qualquer dispositivo ou indicação específica. Riscos e incertezas adicionais são descritos nos registros da SINTX na Comissão de Valores Mobiliários, incluindo seu Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K e Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q, disponível em www.sec.gov. As declarações de previsão são válidas apenas a partir da data deste comunicado para a imprensa, e a SINTX não se compromete a atualizá-las, exceto conforme exigido por lei.

Contatos da SINTX:

Jack Perkins ou Maria Hocut

KCSA Strategic Communications

Sintx@kcsa.com

SINTX Technologies, Inc.

801.839.3502

IR@sintx.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9594595)