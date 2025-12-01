Micromobilidade avança em resorts e espaços de lazer

O setor de micromobilidade no Brasil tem registrado uma tendência crescente: o uso de BigCarts, veículos elétricos semelhantes a carrinhos de golfe, em complexos de lazer e resorts. A adoção desses modelos reflete a busca por soluções sustentáveis, silenciosas e eficientes, atributos cada vez mais valorizados na hospitalidade moderna.



De acordo com dados da Verified Market Reports, o mercado global de micromobilidade pode atingir US$ 59,9 bilhões até 2033, impulsionado pelo aumento da urbanização e pelas mudanças nas soluções de transporte. Esse cenário internacional reforça a expansão de alternativas elétricas e sustentáveis, que já começam a se consolidar em empreendimentos brasileiros.



Armando Beça, sócio-fundador da Ecoolmove, empresa especializada em soluções de micromobilidade, explica que o avanço tecnológico e o olhar voltado para a sustentabilidade transformaram a percepção sobre esses veículos. “Os BigCarts deixaram de ser vistos apenas como utilitários e passaram a integrar a identidade visual e operacional de resorts de alto padrão, reforçando o conceito de luxo consciente”, afirma.



Ele ressalta que a expectativa é de expansão contínua do setor nos próximos anos, impulsionado pelo turismo sustentável e pela crescente demanda por experiências de alto padrão com responsabilidade ambiental.



“Mais do que um meio de transporte em área internas, os veículos elétricos representam uma experiência de conforto, sofisticação e exclusividade para hóspedes. Eles facilitam o deslocamento em grandes áreas, o transporte de bagagens, suprimentos e até serviços internos, como room service e manutenção, tornando a operação mais ágil e sustentável”, acrescenta.



Funcionalidade e sustentabilidade

A substituição de vans e automóveis a combustão por carrinhos elétricos em resorts representa um avanço significativo em eficiência operacional e sustentabilidade. Do ponto de vista funcional, o executivo comenta que os BigCarts oferecem mobilidade ágil em curtas distâncias, ideais para deslocamentos internos sem necessidade de infraestrutura complexa. “São veículos que otimizam o fluxo logístico, reduzem custos com combustível e manutenção e simplificam o transporte de hóspedes, bagagens, suprimentos e equipes de serviço”, pontua.



“Em comparação com veículos convencionais, eles se destacam pela operação silenciosa, emissão zero de poluentes e baixo custo energético. Essa combinação contribui para a preservação do meio ambiente e melhora a experiência sensorial dos hóspedes, que passam a desfrutar de ambientes mais tranquilos e livres de ruídos mecânicos”, completa Beça.



Com emissão zero de gases poluentes, os BigCarts elétricos representam um avanço expressivo para resorts e hotéis comprometidos em reduzir sua pegada de carbono. Beça destaca que a adoção desses veículos fortalece também a imagem institucional dos empreendimentos. “Ao incorporar soluções de mobilidade elétrica, resorts e hotéis não apenas reduzem seu impacto ambiental, mas também se alinham às expectativas de um público cada vez mais atento à hotelaria sustentável e ao luxo responsável”, afirma.



O executivo avalia ainda que os veículos têm se tornado peças-chave nas operações internas, desempenhando papel essencial em áreas como apoio logístico, manutenção, segurança e serviços de delivery. “Por serem silenciosos e de fácil manobra, permitem circulação fluida em áreas amplas e sensíveis, sem comprometer o conforto dos hóspedes. Na prática, isso significa operações mais discretas e eficientes, que reforçam a sensação de tranquilidade, um diferencial em ambientes de hospitalidade de alto padrão”, observa.



Personalização e tecnologias embarcadas

A Ecoolmove oferece diferentes modelos adaptados às necessidades específicas de cada empreendimento. Além das versões voltadas ao transporte de pessoas, como o 8P Standard, há variações operacionais como o BigCart Graneleiro, voltado ao transporte de materiais e coleta de resíduos, e o Baú Térmico, projetado para alimentos perecíveis e medicamentos.



Em situações que exigem agilidade e discrição, como emergências médicas, o BigCart Maca proporciona mobilidade silenciosa e segura. Há também versões personalizadas para acessibilidade, voltadas a pessoas com mobilidade reduzida. “Todos os modelos podem receber tecnologias embarcadas, como sistemas de telemetria, sensores de segurança, iluminação LED e painéis digitais de controle, permitindo uma gestão inteligente e eficiente da frota”, explica Beça.



Embora resorts e complexos de lazer sejam os principais ambientes de uso, a tendência já se expandiu para outros setores. “Hoje, nossos veículos estão presentes em condomínios de alto padrão, aeroportos, campi industriais e corporativos, arenas esportivas e centros de entretenimento.”



“Essa diversificação comprova a versatilidade dos veículos elétricos e reforça o movimento global por mobilidade sustentável, silenciosa e eficiente, que transcende o turismo e passa a integrar o dia a dia de ambientes que valorizam conforto, segurança e responsabilidade ambiental”, conclui Beça.



