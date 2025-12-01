Mulheres brasileiras se preocupam mais com o odor corporal

A pesquisa “Hábitos de Higiene Diária”, realizada pelo Datafolha e coordenada pela Unilever, revela que a maioria dos brasileiros gosta de se sentir livre de odor: 89% das pessoas entrevistadas afirmaram usar desodorante diariamente. As mulheres brasileiras, no entanto, apresentam maior cuidado com o odor em relação aos homens. Quando o assunto é a relação com o próprio odor, seis entre dez mulheres entrevistadas pela pesquisa (60%) afirmam se preocupar muito com o cheiro do seu próprio corpo, enquanto 55% dos homens dizem ter essa preocupação.

O estudo, que ouviu 2.202 pessoas em todo o país, mostra que muitos homens do país estão atentos e zelosos com o cheiro corporal, mas que as mulheres têm preocupação ainda mais acentuada. Elas também se incomodam mais quando o mau cheiro vem de outra pessoa. Das entrevistadas, 70% afirmam se incomodar muito com o mau odor alheio, contra 59% dos entrevistados do gênero masculino.

O levantamento sobre a relação do brasileiro com o odor do corpo foi desenvolvido pelo Datafolha e pela Unilever em maio deste ano para respaldar a chegada ao mercado brasileiro do Rexona All Body, voltado ao controle do odor em outras partes do corpo. Esse desejo dos brasileiros em estar cheiroso colocou o Brasil entre os primeiros países a receber a nova categoria de desodorantes, complementando a rotina de cuidados pessoais que já é feita com os antitranspirantes para as axilas.

“O Rexona All Body elimina as bactérias causadoras do mau odor em outras partes do corpo, como pés, seios e região íntima, exceto mucosas”, explica Alessandra Rebouças, Coordenadora de Desenvolvimento da Unilever. “Todos os desodorantes Rexona All Body passaram por testes dermatológicos para garantir que sejam adequados ao uso pretendido. O produto no formato em creme foi aprovado também para uso na área externa da região genital feminina”, destaca a profissional.

Higiene diária associada ao bem-estar e maior aceitação

“É importante encarar o cuidado com o corpo não como uma obrigação, mas como um ritual de bem-estar e autoestima”, destaca Marcel Alex Soares dos Santos, dermatologista e professor do curso de Medicina da Faculdade São Leopoldo Mandic, de Campinas.

Na avaliação do dermatologista, existe um forte componente emocional no fato das mulheres terem atenção maior aos odores naturais do corpo. “Muitas mulheres ligam o mau odor a desleixo e perda de feminilidade. Isso vem acompanhado do medo de julgamento, vergonha durante relação sexual ou receio de que pessoas próximas percebam o odor. Cada mulher tem seu próprio cheiro, influenciado pela flora bacteriana, hormônios e até alimentação. Nosso papel é orientá-las para que saibam diferenciar o odor natural do odor patológico, evitando que isso cause vergonha ou culpa”, destaca Marcel Alex dos Santos.

Para que a relação com o cheiro do corpo seja mais natural e harmoniosa, é fundamental conversas francas para desmistificar o odor natural do corpo. “Incentivamos para que as pessoas falem sobre os odores do corpo, seja com o médico, com pessoas próximas ou com quem sintam-se confortáveis, afinal o silêncio e a vergonha aumentam a insegurança com o corpo”, completa o dermatologista.