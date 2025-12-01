Changan Apresenta Gama Completa de Veículos de Nova Energia no Salão Internacional do Automóvel da Tailândia 2025

A Changan Automobile revelou sua mais recente linha de veículos de nova energia (NEVs) durante o Salão Internacional do Automóvel da Tailândia 2025, apresentando modelos das marcas AVATR e CHANGAN DEEPAL. A exposição destacou sua tecnologia de ponta e o profundo legado da empresa na indústria automotiva. Realizado entre os dias 29 de novembro e 10 de dezembro, no IMPACT Challenger Hall, em Muang Thong Thani, a presença da CHANGAN representa um passo ousado na oferta de mobilidade inteligente ao público tailandês.

A AVATR, marca que incorpora o conceito de "Luxo Emocional", foi o grande destaque do evento com a estreia do elegante SUV de luxo AVATR 07. Desenvolvido pela equipe de design europeia da AVATR, o modelo conquistou importantes prêmios internacionais, incluindo o IDA International Design Gold Award e o German iF Design Award 2025. O interior combina materiais nobres, experiências multissensoriais e um ambiente de notável silêncio, criando um espaço profundamente sofisticado e luxuoso. Com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos e suspensão pneumática adaptativa CDC de última geração, aliada ao sistema ADAS líder do setor, o AVATR 07 oferece uma condução fluida, segura e confiante. Belo em design, luxuoso em conforto e inteligente em todos os aspectos, o AVATR 07 convida os consumidores tailandeses a embarcar em uma nova jornada de “Elegância inteligente, luxo sem esforço”.

A CHANGAN DEEPAL, parte essencial do portfólio da Changan na Tailândia, manteve seu forte impulso no mercado. O DEEPAL S05, primeiro modelo fabricado na Tailândia, lançado em março de 2025, conquistou a primeira colocação no registro de SUVs elétricos por dois meses consecutivos. Em resposta ao crescente entusiasmo dos consumidores, a Changan apresentou o S05 Max Long Range, que traz design totalmente preto (interior e exterior), bateria de 68,82 kWh com autonomia de 560 km (ciclo NEDC) e motor de 200 kW, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 6,48 segundos.

Com a Tailândia passando por uma rápida transição rumoàeletrificação, o país se tornou um polo estratégico para a Changan. Sob a estratégia “Na Tailândia, Pela Tailândia”, a empresa vem avançando na localização de suas operações, abrangendo fabricação local, marketing, vendas e serviços.

Em maio de 2025, a Changan inaugurou sua primeira fábrica de veículos de nova energia (NEV) fora da China, localizada em Rayong, Tailândia — empregando mais de 1.000 trabalhadores tailandeses e alcançando cerca de 60% de conteúdo local. Em agosto, a Changan realizou sua primeira Competição de Habilidades em Pós-Venda em Bangkok, reforçando seus padrões globais de atendimento.

Olhando para o futuro, a Changan planeja lançar sete novos modelos na Tailândia nos próximos três anos. Já nos próximos cinco anos, a empresa pretende lançar mais de 50 veículos de nova energia globalmente, impulsionando as marcas AVATR e CHANGAN DEEPAL rumoàliderança em mobilidade inteligente e sustentável.

Contact: Xu Ruiyue, xury1@changan.com.cn