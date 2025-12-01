Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Changan Apresenta Gama Completa de Veículos de Nova Energia no Salão Internacional do Automóvel da Tailândia 2025

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
01/12/2025 13:01

compartilhe

SIGA

A Changan Automobile revelou sua mais recente linha de veículos de nova energia (NEVs) durante o Salão Internacional do Automóvel da Tailândia 2025, apresentando modelos das marcas AVATR e CHANGAN DEEPAL. A exposição destacou sua tecnologia de ponta e o profundo legado da empresa na indústria automotiva. Realizado entre os dias 29 de novembro e 10 de dezembro, no IMPACT Challenger Hall, em Muang Thong Thani, a presença da CHANGAN representa um passo ousado na oferta de mobilidade inteligente ao público tailandês.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A AVATR, marca que incorpora o conceito de "Luxo Emocional", foi o grande destaque do evento com a estreia do elegante SUV de luxo AVATR 07. Desenvolvido pela equipe de design europeia da AVATR, o modelo conquistou importantes prêmios internacionais, incluindo o IDA International Design Gold Award e o German iF Design Award 2025. O interior combina materiais nobres, experiências multissensoriais e um ambiente de notável silêncio, criando um espaço profundamente sofisticado e luxuoso. Com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos e suspensão pneumática adaptativa CDC de última geração, aliada ao sistema ADAS líder do setor, o AVATR 07 oferece uma condução fluida, segura e confiante. Belo em design, luxuoso em conforto e inteligente em todos os aspectos, o AVATR 07 convida os consumidores tailandeses a embarcar em uma nova jornada de “Elegância inteligente, luxo sem esforço”.

A CHANGAN DEEPAL, parte essencial do portfólio da Changan na Tailândia, manteve seu forte impulso no mercado. O DEEPAL S05, primeiro modelo fabricado na Tailândia, lançado em março de 2025, conquistou a primeira colocação no registro de SUVs elétricos por dois meses consecutivos. Em resposta ao crescente entusiasmo dos consumidores, a Changan apresentou o S05 Max Long Range, que traz design totalmente preto (interior e exterior), bateria de 68,82 kWh com autonomia de 560 km (ciclo NEDC) e motor de 200 kW, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 6,48 segundos.

Com a Tailândia passando por uma rápida transição rumoàeletrificação, o país se tornou um polo estratégico para a Changan. Sob a estratégia “Na Tailândia, Pela Tailândia”, a empresa vem avançando na localização de suas operações, abrangendo fabricação local, marketing, vendas e serviços.

Em maio de 2025, a Changan inaugurou sua primeira fábrica de veículos de nova energia (NEV) fora da China, localizada em Rayong, Tailândia — empregando mais de 1.000 trabalhadores tailandeses e alcançando cerca de 60% de conteúdo local. Em agosto, a Changan realizou sua primeira Competição de Habilidades em Pós-Venda em Bangkok, reforçando seus padrões globais de atendimento.

Olhando para o futuro, a Changan planeja lançar sete novos modelos na Tailândia nos próximos três anos. Já nos próximos cinco anos, a empresa pretende lançar mais de 50 veículos de nova energia globalmente, impulsionando as marcas AVATR e CHANGAN DEEPAL rumoàliderança em mobilidade inteligente e sustentável.


Contato:

Contact: Xu Ruiyue, xury1@changan.com.cn


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay