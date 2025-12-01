Trabalho temporário avança no fim de ano

A previsão para o fim de 2025 confirma o fortalecimento do trabalho temporário no país. Segundo estimativas da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (ASSERTTEM), devem ser geradas aproximadamente 535 mil vagas entre outubro e dezembro, crescimento de 7,5% em relação ao mesmo intervalo no ano anterior. Com esse ritmo, o segundo semestre deve superar a marca de 1 milhão de admissões temporárias, consolidando o modelo como uma ferramenta de flexibilidade e resposta rápida para as empresas.

A pressão por mão de obra aumenta com o calendário de consumo — especialmente Black Friday, Natal e o início das férias escolares. Esses períodos ampliam a necessidade de reforço das operações nos setores de Comércio, Indústria e Serviços, historicamente responsáveis pelos maiores volumes de contratações.

O Trabalho Temporário, regulamentado pela Lei Federal nº 6.019/1974 e pelo Decreto nº 10.854/2021, permite às empresas suprirem necessidades transitórias como substituição de pessoal permanente ou atendimento a demandas sazonais. Segundo a ASSERTTEM, o modelo tem relevância crescente na inclusão e qualificação profissional ao oferecer formalização, renda e oportunidades de entrada ou retorno ao mercado de trabalho.

A ASSERTTEM reforça que o avanço do comércio eletrônico tem sido um dos principais motores da expansão das contratações temporárias. A entidade observa que o crescimento expressivo das vendas online ao longo de 2025 deslocou grande parte da demanda para os setores de indústria e serviços, sobretudo nas operações logísticas. Esse movimento se intensifica no último bimestre do ano, quando o volume de admissões aumenta de forma mais acentuada, sustentando uma perspectiva positiva para o período.

Esse cenário também é percebido pelo setor de recrutamento. A Gi Group Holding, multinacional especializada em recursos humanos, conduz nesta época do ano um processo seletivo com mais de mil vagas temporárias destinadas ao centro de distribuição da Amazon em Cajamar (SP). As posições incluem operador logístico, auxiliar de separação e embalagem e outras atividades de suporte operacional — funções que tradicionalmente registram forte demanda no fim de ano.

Para Gisele Amaral, gerente de Excelência Operacional da Gi Group Holding, o emprego temporário segue como uma das principais portas de entrada para contratos permanentes. “As empresas observam de perto o desempenho do profissional. Quem demonstra comprometimento nas primeiras semanas amplia significativamente as chances de fazer parte do quadro fixo”, afirma.

Ela explica que, nas entrevistas e dinâmicas, os fatores mais analisados incluem a clareza na apresentação do histórico profissional, o conhecimento básico sobre a empresa contratante, a postura durante as interações, o equilíbrio emocional diante de pressão e a adequação da vestimenta ao ambiente de trabalho. “O comportamento pesa tanto quanto a experiência”, reforça.

A Gi Group Holding destaca que o fim do ano segue sendo um marco importante para quem busca oportunidade no mercado formal. Profissionais que demonstram dedicação, interesse e disposição para aprender novas funções costumam ampliar as chances de permanecer nas equipes, já que janeiro é um período em que o comércio registra férias de funcionários, movimentações internas e mudanças naturais de quadro.



Para a empresa, esse é o momento em que muitos temporários conseguem mostrar seu potencial e conquistar espaço para uma possível efetivação. “Com preparo e atitude, o trabalho temporário pode se transformar em um passo sólido para uma trajetória profissional mais estável”, conclui Gisele.