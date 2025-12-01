Pan-Americano completa 80 anos com modernização e ampliação

O Hospital Pan-Americano, na Tijuca, completa 80 anos no dia 30 de novembro e passa por um processo de modernização iniciado após a chegada da Rede Total Care à administração da unidade, no ano passado. Fundado em 1945 como Casa de Saúde Santa Therezinha, o hospital integra a rede de serviços de saúde da região e mantém atuação contínua na Grande Tijuca e Zona Norte do Rio.

“Chegar aos 80 anos com a unidade completamente modernizada reafirma o compromisso da Rede Total Care com a assistência de alta complexidade. Os investimentos elevaram nossa capacidade diagnóstica, ampliaram a segurança dos pacientes, permitindo dar mais agilidade ao atendimento. O Pan-Americano sempre teve um papel importante para a Zona Norte, e estamos preparados para seguir ampliando essa entrega para a comunidade”, afirma o CEO da Rede Total Care, Anderson Nascimento.

As obras em andamento incluem o retrofit das unidades de internação, a modernização do Centro de Terapia Intensiva (CTI) e a ampliação do centro cirúrgico. O investimento total supera R$ 9,3 milhões. A unidade também passou a contar com uma sala dedicada a procedimentos de hemodinâmica, utilizada em atendimentos cardíacos e intervenções guiadas por cateter.

O parque tecnológico está sendo atualizado com novos equipamentos de imagem, diagnóstico e suporte ao centro cirúrgico, como mesas cirúrgicas, carrinhos de anestesia e intensificadores de imagem.

Atualmente, o hospital possui 109 leitos operacionais, 28 deles de terapia intensiva, e a previsão é ampliar a capacidade para 134 leitos. O centro cirúrgico dispõe de oito salas, além da área de hemodinâmica. Em média, são registrados mensalmente cerca de cinco mil atendimentos no pronto-socorro, 3,8 mil exames de imagem, 600 cirurgias e 100 procedimentos de hemodinâmica.

As mudanças estruturais e tecnológicas têm impacto na oferta de serviços nas áreas de cirurgia cardíaca, cirurgia vascular de grande porte, ortopedia de alta complexidade, onco-hematologia e rádio intervenção. O CTI da unidade recebeu novos equipamentos de monitorização. O hospital mantém certificações nacionais e internacionais, como o selo Top Performer para desempenho em terapia intensiva e a acreditação Qmentum, categoria Platinum, que indica conformidade com padrões de qualidade e segurança assistencial.

“Os investimentos recentes permitiram aprimorar nossa capacidade de diagnóstico e ampliar a oferta de procedimentos de alta complexidade. A atualização do parque tecnológico, combinada ao retrofit do CTI e do centro cirúrgico, eleva a precisão clínica, reduz tempos de resposta e melhora a segurança em todas as etapas do cuidado. É um avanço significativo para a prática médica na unidade”, destaca o diretor regional da Rede Total Care, Francisco Souto.