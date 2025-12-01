Indústria farmacêutica inaugura prédio de tratamento de Água Purificada

O Laboratório Teuto inaugurou Prédio de Sistema de Tratamento de Água Purificada (PW). A obra, que levou três anos, representa um marco significativo na modernização e no crescimento da empresa, preparando o terreno para futuras expansões.

De acordo com Marconis Luís Guimarães, gerente de Engenharia do Teuto, o novo sistema é um avanço em diversos aspectos. “Este projeto representa um ponto importante de modernização e capacidade instalada para absorver as expansões”, afirma.

A função central do novo prédio é gerar água PW para a fabricação de medicamentos. O sistema possui capacidade total de 8.000 litros/hora, distribuídos em dois sistemas independentes de 4.000 litros/hora cada, assegurando qualidade e confiabilidade no abastecimento.

O principal motivador para a construção foi o atendimento às normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF), em particular a Validação de Sistemas Computadorizados (IN 134), aliado à economia de água e ao aumento da capacidade de produção de água PW. O processo de produção segue um o fluxo de pré-tratamento por ultrafiltração, geração por osmose reversa de duplo passo, armazenamento em tanques e loops de distribuição contínua.

Diretor de produção do Laboratório Teuto, Daniel Diegues, destacou a dupla importância do investimento: para a operação e para o futuro da empresa. “Do ponto de vista industrial, este projeto é como uma espinha dorsal da nossa capacidade produtiva. Ele assegura a qualidade de todos os nossos produtos, de sólidos a injetáveis, e nos coloca em um patamar de eficiência ainda maior”, explica.

Em linha com a visão de longo prazo da empresa, o presidente do Conselho Administrativo do Teuto, Ítalo Melo, ressalta que investimentos em ciência e tecnologia são fundamentais para cumprir a missão de contribuir para o bem-estar e qualidade de vida da população. “Cada avanço em nossa infraestrutura, como este sistema de água, reflete nosso propósito: construir um mundo melhor e mais saudável. No fim de tudo, o nosso foco é sempre o mesmo: as pessoas”, afirma.

A água purificada produzida no novo prédio será fundamental para o abastecimento de setores essenciais do laboratório, incluindo o setor de medicamentos sólidos, líquidos, injetáveis e o Controle de Qualidade, garantindo que todos os produtos sejam fabricados com o mais alto padrão de pureza. Essa eficiência hídrica reforça a posição do Laboratório Teuto em relação à sustentabilidade e o uso responsável dos recursos naturais.

O que é Água Purificada (PW)?

De acordo com a Farmacopeia, código oficial farmacêutico do país, onde se estabelecem os requisitos mínimos de qualidade para insumos farmacêuticos, medicamentos e produtos para a saúde, a Água Purificada (PW), diferente da água potável, passa por um rigoroso processo de purificação para remover impurezas químicas e microbiológicas.

Ela é utilizada como: matéria-prima na formulação de medicamentos líquidos, como xaropes e soluções; componente para a produção de medicamentos semissólidos; meio de limpeza de equipamentos e superfícies que entram em contato com os produtos; solvente em análises laboratoriais do Controle de Qualidade.

A qualidade da água está diretamente ligada à segurança e eficácia do medicamento final, tornando investimentos em sistemas de tratamento como o inaugurado pelo Teuto, essenciais para garantir a saúde pública.