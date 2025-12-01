Assine
Livros exploram propósito, autenticidade e finitude

Lançamentos apresentam reflexões sobre vida, relações, espiritualidade e o sentido do tempo

01/12/2025 11:15

A Editora Citadel reúne, em seu novo conjunto de lançamentos, quatro obras que percorrem temas essenciais — da espiritualidade às relações familiares, da autenticidade como prática cotidiana à forma como é enxergada a própria finitude. São livros distintos em linguagem e proposta, mas que convergem no desejo de provocar reflexão e ampliar o olhar sobre o que sustenta a experiência humana.

Em Café do Chico Não Costuma Faíá!, Juliano Pozati retorna às mensagens atribuídas a Chico Xavier para reinterpretá-las sob uma perspectiva contemporânea. O autor combina humor, espiritualidade e cotidiano num formato de leitura breve, que busca estimular uma reflexão íntima sobre propósito e intuição.

Pai, Não Amigo, de Joel Jota, aborda um debate atual dentro da estrutura familiar: o lugar da autoridade e a construção do vínculo entre pais e filhos em tempos de hiperexposição, expectativas e pressões emocionais. Jota apresenta episódios pessoais e análises de comportamento para discutir limites, responsabilidade e presença afetiva.

No extremo oposto do tom, Ricardo Bellino traz Cagando e Andando, uma obra que se apoia na provocação como método. Com um texto direto e assumidamente sem filtros, o autor reflete sobre autenticidade, maturidade e a liberdade emocional que surge quando se abandona a necessidade de agradar. O livro propõe uma leitura crítica dos padrões sociais e dos códigos de comportamento contemporâneos.

Fechando o conjunto, Memento Mori, de Joanna Ebenstein, enfatiza o caráter visual e histórico. A autora percorre representações da morte em diferentes culturas, reunindo fotografias, símbolos e objetos que compõem um panorama estético e antropológico sobre a mortalidade. O olhar é menos dramático do que contemplativo: uma investigação sobre o que permanece e o que se esvai.

Ao lado das diferenças temáticas, os quatro títulos dialogam entre si por um fio comum: a busca por significado. Seja por meio da espiritualidade, da educação familiar, da desconstrução de convenções ou da reflexão sobre o efêmero, são livros que convidam o leitor a desacelerar e observar — a si, ao outro e ao mundo.



Website: https://www.citadel.com.br/

