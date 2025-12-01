eXp Realty Lança LYVVE, a Plataforma de Pesquisa Global que Redefine Como o Mundo Interage com o Setor Imobiliário

BELLINGHAM, Wash., Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A eXp Realty®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™” e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunciou hoje o lançamento oficial da LYVVE™, uma plataforma internacional de pesquisa de propriedades que reformula a forma como os agentes e consumidores eXp se conectam além das fronteiras.

Após o sucesso da fase beta no início deste ano, a LYVVE agora entra em plena produção, expandindo-se para incluir listagens de quase 30 países onde a eXp Realty opera. A plataforma, disponível em LYVVE.com foi refinada para oferecer uma experiência mais rápida e intuitiva para usuários que pesquisam propriedades em todo o mundo.

“A maneira como as pessoas compram e vendem casas mudou; o mundo ficou mais conectado e agora os compradores pensam em termos globais”, disse Felix Bravo, Diretor Administrativo da eXp Realty International. “A LYVVE reúne agentes e clientes em tempo real, tornando a pesquisa mundial de casas simples e transparente. Com recursos integrados, como mensagens no WhatsApp, a comunicação é simples, direta e imediata. E é assim que o setor imobiliário moderno deve ser.

A eXp acredita que o mercado imobiliário não tem fronteiras, e nem as oportunidades. A LYVVE foi criada com esse objetivo: uma plataforma onde encontrar uma vila de férias no México ou um retiro de vinhedos na França acontece em um só lugar, conectado diretamenteàfonte que torna isso possível. Nossos agentes têm controle total dos anúncios, dos dados e dos leads."

Embora muitas plataformas sejam específicas de cada região, a LYVVE dá vida ao seu slogan, The World, Listed™. Projetada como mais do que um mecanismo de busca, ela oferece suporte a várias moedas, detalhes regionais e diversos tipos de propriedades em um só lugar. Também abre a porta para construtores e desenvolvedores mostrarem projetos para um público mundial, conectando novas comunidades e oportunidades de investimento em tempo real. É um novo canal potente para exposição e colaboração global, que oferece mais rapidamente os desenvolvimentos de amanhã para o mercado.

Concebida por Bravo e desenvolvida por especialistas imobiliários e engenheiros que entendem o que os agentes realmente precisam, a LYVVE foi criada para permanecer centrada no agente, capacitando aqueles que fazem a indústria se mover. Também reflete o foco crescente da eXp no desenvolvimento de tecnologia proprietária e na aplicação de IA para criar maneiras mais inteligentes e simples dos agentes e consumidores se conectarem além das fronteiras. Com a eXp voltada para a sua visão de expansão para 50 países até 2030, a LYVVE continuará a evoluir, adicionando mais anúncios, mercados e recursos que conectam oportunidades globais.

“A LYVVE resolve três desafios fundamentais do setor: fragmentação, visibilidade e acessibilidade”, disse Bravo. “Ela reúne tudo em um só lugar: um mercado descomplicado, unificado e sem fronteiras, onde as oportunidades se movem tão livremente quanto as informações. Nosso objetivo é simples: pesquisas de imóveis globais tão fáceis quanto as de imóveis locais.”

O nome LYVVE incorpora essa visão: a oportunidade de viver onde você sempre sonhou.

Consumidores e agentes podem explorar a LYVVE em LYVVE.com.

Sobre a eXp World Holdings, Inc.

A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (a "Empresa") é a holding da eXp Realty® e da SUCCESS® Enterprises. A eXp Realty é a maior corretora imobiliária independente do mundo, com mais de 83.000 agentes em 29 países. Uma corretora baseada em nuvem e centrada no agente, a eXp Realty fornece aos agentes imobiliários divisão de comissão líder do setor, participação nos lucros, oportunidades de participação acionária e uma rede global que capacita os agentes a criar negócios prósperos. Para mais informações sobre a eXp World Holdings, Inc., visite: expworldholdings.com

A SUCCESS® Enterprises, ancorada pela revista SUCCESS®, é um nome confiável em desenvolvimento pessoal e profissional desde 1897. Como parte do ecossistema eXp, ela oferece aos agentes acesso a recursos valiosos para que eles possam aprimorar suas habilidades, expandir seus negócios e alcançar o sucesso a longo prazo. Para mais informações sobre a SUCCESS, visite success.com.

Declarações de Safe Harbor e de Previsão

Este comunicado para a imprensa contém “declarações de previsão” de acordo com os termos do Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Essas declarações refletem as expectativas atuais da Empresa e da sua administração, mas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem afetar substancialmente os resultados reais. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre o desenvolvimento, funcionalidade e benefícios esperados da plataforma LYVVE; a capacidade da Empresa de continuar se expandindo internacionalmente; e o impacto esperado da sua tecnologia proprietária na produtividade do agente, conectividade e experiência do consumidor. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam material e adversamente diferentes dos expressos nas declarações de previsão incluem, mudanças no mercado imobiliário, nas taxas de crescimento e de retenção de agentes, a capacidade da Empresa executar a trajetória da sua tecnologia e escalar suas operações internacionais, pressão da concorrência, mudanças regulatórias ou econômicas no mercado onde a Empresa opera, e outros riscos detalhados ocasionalmente nos registros da Comissão de Valores Mobiliários da Empresa, incluindo, mas não se limitando aos Relatórios Trimestrais protocolados mais recentemente no Formulário 10-Q e no Relatório Anual no Formulário 10-K. A Empresa não toma por obrigação atualizar essas declarações quando não exigidas por lei.

