Nova publicação mapeia oportunidades para audiovisual latino

Já está disponível gratuitamente o Show me the Lab, uma publicação inédita que mapeia oportunidades para o desenvolvimento de projetos cinematográficos latino-americanos. Desdobramento da plataforma Show me the Fund, a iniciativa é realizada em parceria com a LatAm cinema, portal de informação especializado na indústria cinematográfica latino-americana. O material está disponível em inglês e espanhol.

A revista digital reúne um guia abrangente de laboratórios e residências europeias voltadas ao desenvolvimento de projetos cinematográficos. São 25 oportunidades que oferecem a cineastas, roteiristas e produtores espaços de formação e troca criativa, estimulando o aprimoramento das narrativas, o alcance de visibilidade internacional e o acesso a novas possibilidades de coprodução. O material apresenta ainda informações detalhadas sobre os objetivos, critérios de seleção e custos de cada programa.

“Depois de mapear fundos internacionais com o Show me the Fund, entendemos que era o momento de dar um passo adiante e olhar para os espaços onde as histórias nascem”, explica Rachel do Valle, diretora de programas do Projeto Paradiso. “O Show me the Lab complementa essa jornada ao oferecer um panorama sobre onde e como os projetos latino-americanos podem se desenvolver e se conectar internacionalmente. Com essa iniciativa, buscamos democratizar o acesso a essas oportunidades e fortalecer a presença da nossa região nos principais espaços de desenvolvimento do mundo.”

A publicação também será apresentada no Ventana Sur 2025, que acontece de 1º a 5 de dezembro, em Buenos Aires. A mesa “Desarrollo de proyectos: tiempo, espacios y financiación”, marcada para o dia 3 de dezembro, das 15h30 às 17h, vai destacar as principais oportunidades de desenvolvimento mapeadas na publicação e discutir seu impacto no ecossistema audiovisual latino-americano.

“Na fase de pesquisa, analisamos cerca de 80 iniciativas, das quais 25 foram selecionadas com base em critérios de qualidade e potencial de posicionamento para os projetos latino-americanos. Uma das principais conclusões do mapeamento é, sem dúvida, a diversidade de iniciativas que aparecem sob o rótulo de ‘laboratório’: desde formatos estruturados até outros que priorizam oferecer tempo de qualidade para escrever, passando por programas elaborados com base nas necessidades específicas de cada cineasta”, afirma Marta García, diretora de pesquisa do Show me the Lab.

O Show me the Fund é um projeto criado em 2021, em meio à crise provocada pela pandemia de COVID-19, com o objetivo de aproximar profissionais do audiovisual de fundos internacionais de financiamento. Mantido pelo Projeto Paradiso e criado em parceria com o Brazilian Content e o Cinema do Brasil, o projeto tem como principal iniciativa o Mapa de Fundos, uma plataforma online que reúne mais de 100 oportunidades internacionais voltadas ao setor audiovisual.