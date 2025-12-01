Aramco e Yokogawa alcançam um marco significativo com a implementação de múltiplos agentes de IA para controle autônomo em uma importante instalação de gás

A Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841, "Yokogawa"), líder em tecnologia de automação de processos, anuncia que alcançou um marco significativo na implementação de soluções de inteligência artificial (IA) industrial em colaboração com a Aramco, uma das mais importantes empresas integradas de energia e produtos químicos do mundo. A Yokogawa implementou com sucesso múltiplos agentes de IA*1 para controle autônomo na usina de gás de Fadhili, pertencenteàAramco, localizada no Reino da Arábia Saudita, para aumentar a eficiência operacional.

A solução de inteligência artificial desenvolvida pela Yokogawa emprega múltiplos agentes de IA coordenados pelo algoritmo de IA baseado no aprendizado por reforço, chamado Factorial Kernel Dynamic Policy Programming (FKDPP)*2 para controlar e otimizar de forma direta e autônoma as operações de remoção de gás ácido (AGR) na usina de gás de Fadhili.

A solução foi implementada em três fases, otimizando progressivamente várias seções até que o controle autônomo do processo principal na unidade AGR fosse alcançado. Para garantir a segurança, a Yokogawa criou primeiro um simulador da fábrica para treinar os agentes de IA e, posteriormente, avaliou sua confiabilidade e validade. Subsequentemente, foram incorporados ao sistema de controle de produção integrado o CENTUM VP da Yokogawa para aproveitar as funções de segurança da usina existentes.

A implementação encontra-se, neste momento, em uma fase de avaliação detalhada; no entanto, os resultados preliminares da usina de gás de Fadhili indicam uma redução entre 10% e 15% no consumo de amina e vapor, aproximando-se de 5% na redução do consumo de energia, além de uma maior estabilidade do processo e uma considerável redução na intervenção manual do operador, mesmo diante das alterações nas condições ambientais.

O vice-presidente sênior de serviços de engenharia da Aramco, Khalid Y. Al Qahtani, afirmou: “A Aramco iniciou um ambicioso projeto voltado para a geração de valor por meio da implementação de diversas aplicações de inteligência artificial industrial em todas as suas operações. A colaboração com a Yokogawa é uma das muitas iniciativas que buscam melhorar a eficiência, aumentar a sustentabilidade e gerar mais valor para os nossos acionistas. Isso reflete a maneira pela qual a empresa aproveita tecnologias avançadas, incluindo a inteligência artificial, para melhorar o seu desempenho e consolidar sua posição como referência em tecnologia no setor de energia. Estamos ansiosos para dar continuidade a este importante marco, enquanto exploramos a adoção de soluções avançadas que contribuirão para uma nova era de inovação no setor industrial.”

Kunimasa Shigeno, diretor, presidente e CEO da Yokogawa declarou: “Estamos honrados pela Aramco ter escolhido a Yokogawa para implementar uma tecnologia tão revolucionária em uma de suas principais instalações. Estamos muito satisfeitos que os resultados já superaram as expectativas. A Yokogawa defende a mudança da automação industrial para a autonomia industrial (IA2IA), e esta implementação demonstra que estamos preparados para liderar o caminho rumo a operações autônomas seguras e protegidas em instalações do setor de energia”.

*1 A Yokogawa define a IA de controle autônomo como uma tecnologia que, de maneira independente, determina o método de controle mais adequado e apresenta um elevado grau de robustez, possibilitando que gerencie, de forma autônoma, até certo limite, situações que não havia encontrado anteriormente. *2 O FKDPP é um algoritmo de inteligência artificial baseado em aprendizado por reforço, desenvolvido em conjunto pela Yokogawa Electric e pelo Instituto de Ciência e Tecnologia de Nara (NAIST). O FKDPP recebeu o Prêmio do Primeiro-Ministro no Prêmio Japonês de Tecnologia Industrial de 2023 (Nihon Sangyo Gijyutsu Taisho).

Sobre a Aramco

Como uma das principais empresas integradas de energia e de produtos químicos do mundo, nossa equipe global se dedica a criar impacto em tudo o que fazemos, desde o fornecimento essencial de petróleo até o desenvolvimento de novas tecnologias de energia. Nosso foco é tornar nossos recursos mais confiáveis, mais sustentáveis e mais úteis, ajudando a promover o crescimento e a produtividade em todo o mundo. https://www.aramco.com/

Sobre a Yokogawa

A Yokogawa fornece soluções avançadas nas áreas de medição, controle e informações para clientes de uma grande diversidade de setores, incluindo energia, produtos químicos, materiais, produtos farmacêuticos e alimentos. A Yokogawa aborda os problemas dos clientes em relaçãoàotimização da produção, dos ativos e da cadeia de suprimentos com a aplicação eficaz de tecnologias digitais, possibilitando a transição para operações autônomas.

Fundada em Tóquio em 1915, a Yokogawa continua a trabalhar em prol de uma sociedade sustentável por meio de seus mais de 17.000 colaboradores em uma rede global de 128 empresas em 62 países.

Para mais informações, acesse www.yokogawa.com.

Os nomes de empresas, organizações, produtos, serviços e logotipos aqui contidos são marcas registradas ou marcas comerciais da Aramco, Yokogawa Electric Corporation, ou de seus respectivos proprietários.

