Ares Management apresenta Marq para fortalecer a integração da sua plataforma logística global

A Ares Management Corporation (NYSE: ARES) (“Ares”), uma líder global em gestão de investimentos alternativos, anuncia a consolidação das suas plataformas globais de real estate logístico sob uma única marca: a Marq Logistics (“Marq”). A nova marca representará a plataforma logística global verticalmente integrada da Ares, gerenciando no total mais de 55 milhões de metros quadrados nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico.

A Marq reúne a plataforma de real estate logístico integrada da América do Norte e Europa, incluindo a Ares Industrial Management, com a plataforma global de real estate logístico da GLP fora da China, incluindo a GLP Brasil. Essa integração é oficializada após a aquisição pela Ares da GLP Capital Partners Limited e de algumas de suas afiliadas, concluída em março de 2025.

Com a Marq, a Ares combina escala, expertise e recursos em real estate para oferecer soluções consistentes e de alto nível aos seus locatários em todo o mundo, posicionando-se como o parceiro de referência de seus clientes.

“A Marq representa um novo e empolgante capítulo para o negócio de Real Estate da Ares, consolidando nossa posição entre as três principais lideranças globais em um dos setores em que mais acreditamos”, afirma Julie Solomon, Co-Head da Ares Real Estate. “Em sua essência, a Marq visa oferecer uma combinação de escala global e excelência operacional local aos nossos locatários do segmento logístico, sustentada por uma missão simples, porém poderosa: ser um parceiro estratégico para o sucesso deles”, complementa.

A Ares Real Estate é uma das maiores e mais diversificadas gestoras imobiliárias verticalmente integradas do mundo, com aproximadamente US$ 110 bilhões em ativos sob gestão em 30 de setembro de 2025.

Sobre a Marq Logistics

A Marq é uma líder global em desenvolvimento e operação de instalações logísticas modernas e gerencia um portfólio de cerca de 2 mil propriedades, totalizando mais de 55 milhões de metros quadrados. Com a missão de fornecer empreendimentos eficientes e uma experiência consistente e de alto nível aos locatários em todo o mundo, a equipe altamente especializada e dedicada da Marq oferece uma poderosa combinação de escala global com expertise local. Saiba mais www.glp.com.br.

Sobre a Ares Management Corporation

A Ares Management Corporation (NYSE: ARES) é uma líder global em gestão de investimentos alternativos, que oferece aos clientes soluções complementares de investimentos primários e secundários nas classes de ativos de crédito, real estate, private equity e infraestrutura. Buscamos impulsionar os objetivos de longo prazo de nossos stakeholders, fornecendo capital flexível que apoia os negócios e cria valor para nossos investidores e para as comunidades em que atuamos. Ao colaborar entre nossos grupos de investimentos, visamos gerar retornos consistentes e atrativos ao longo dos ciclos de mercado. A plataforma global da Ares Management Corporation possui mais de US$ 595 bilhões em ativos sob gestão, com operações na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio, em 30 de setembro de 2025. Para mais informações, visite www.aresmgmt.com.

