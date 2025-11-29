Emirados Árabes Unidos anunciam que o Google Gemini é agora a IA mais culturalmente precisa para os árabes

O Gabinete de Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicações de Trabalho Remoto dos Emirados Árabes Unidos anunciou que o Google Gemini ficou em primeiro lugar no índice “AI in the Ring”. Este é o primeiro teste do mundo a avaliar com que eficácia os modelos de linguagem de IA refletem corretamente a cultura, os dialetos, tradições e valores nacionais, por meio de um desafio centrado na inteligência cultural no cenário dos Emirados Árabes Unidos.

O Gemini ficou em primeiro lugar após uma análise de mais de 400 perguntas em 7 dimensões culturais e 5.200 respostas originadas a partir de 11 modelos principais de linguagem. Um comitê de especialistas dos Emirados Árabes Unidos avaliou os resultados para demonstrar quais modelos demonstraram maior entendimento cultural.

Depois do Gemini 2.5 Pro, os cinco modelos com o melhor desempenho foram: ChatGPT (OpenAI GPT-4o), ChatGPT (OpenAI o1), Cohere e Grok, respectivamente.

Sua Excelência Omar Sultan Al Olama, o Ministro de Estado para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicações de Trabalho Remoto, enfatizou que a identidade nacional continua sendo uma prioridade para os Emirados Árabes Unidos, especialmente agora que a transformação digital avança rapidamente. Al Olama destacou que as tecnologias emergentes devem espelhar e fortalecer os valores genuínos da nação, assegurando que os sistemas de IA aprimorem e preservem o patrimônio cultural dos Emirados Árabes Unidos de maneira clara e respeitosa. Sua Excelência destacou que a inovação é mais forte quando está ancorada nas origens da identidade de uma nação.

Ao destacar a urgência de uma inteligência artificial embasada culturalmente, observa-se que menos de 5% do acervo árabe em todo o mundo se encontra em formato digital. Simultaneamente, 48% da geração Z já recorreàinteligência artificial como sua principal fonte de informação, uma realidade que torna imprescindível o treinamento de modelos com dados culturais precisos e relevantes aos Emirados Árabes Unidos para preservar o patrimônio nacional para as futuras gerações.

