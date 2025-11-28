Setor habitacional nota aumento no uso de casa de madeira
Levantamentos recentes de entidades de engenharia apontam crescimento contínuo do uso da casa de madeira no setor habitacional.
Um estudo nacional divulgado por entidades ligadas à engenharia e ao desenvolvimento da construção civil identificou expansão significativa no uso da casa de madeira em sistemas de construção a seco no Brasil. A análise, realizada entre 2023 e 2024, avaliou indicadores de produção, desempenho estrutural e sustentabilidade em diferentes regiões do país, apontando crescimento expressivo na adoção dessa tecnologia habitacional.
Segundo relatório do setor, a construção a seco registrou aumento superior a 22% em novos projetos residenciais, impulsionado por processos industrializados baseados em painéis e componentes pré-fabricados de madeira. A metodologia permite reduzir prazos de obra em até 40% em comparação aos modelos tradicionais de alvenaria. Conforme apontado em pesquisa sobre uso de wood-frame no Brasil, esse sistema tem ganhado popularidade devido à rapidez de construção, eficiência energética e versatilidade de design.
O aspecto ambiental também aparece como fator determinante para a expansão. Estudos internacionais mostram que construções de madeira e métodos pré-fabricados podem reduzir significativamente a emissão de gases de efeito estufa ao substituir estruturas de concreto ou aço. Além disso, pesquisas recentes sobre economia circular e resíduos de construções de madeira indicam que, quando bem gerenciados, os desperdícios podem ser consideravelmente menores do que os gerados por obras convencionais. A título de exemplo, uma análise sobre construções modulares volumétricas concluiu que há redução importante de resíduos na fase de construção comparada à edificação tradicional.
Especialistas ressaltam que o uso crescente da casa de madeira reflete não apenas a busca por soluções mais sustentáveis, mas também a necessidade de acelerar projetos habitacionais em meio a desafios de escassez de mão de obra e aumento de custos na construção convencional. Segundo o relatório mais recente do setor, “o desempenho térmico das estruturas de madeira em sistemas industrializados supera índices observados em métodos convencionais”.
A adoção desse sistema tem se intensificado especialmente em regiões com disponibilidade de madeira de reflorestamento certificada, consolidando a casa de madeira como alternativa viável, ágil e ambientalmente responsável no mercado habitacional brasileiro. O crescimento documentado nas estatísticas representa um indicativo de mudança de paradigma no setor da construção civil no país.
