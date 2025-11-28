Setor habitacional nota aumento no uso de casa de madeira

Um estudo nacional divulgado por entidades ligadas à engenharia e ao desenvolvimento da construção civil identificou expansão significativa no uso da casa de madeira em sistemas de construção a seco no Brasil. A análise, realizada entre 2023 e 2024, avaliou indicadores de produção, desempenho estrutural e sustentabilidade em diferentes regiões do país, apontando crescimento expressivo na adoção dessa tecnologia habitacional.

Segundo relatório do setor, a construção a seco registrou aumento superior a 22% em novos projetos residenciais, impulsionado por processos industrializados baseados em painéis e componentes pré-fabricados de madeira. A metodologia permite reduzir prazos de obra em até 40% em comparação aos modelos tradicionais de alvenaria. Conforme apontado em pesquisa sobre uso de wood-frame no Brasil, esse sistema tem ganhado popularidade devido à rapidez de construção, eficiência energética e versatilidade de design.

O aspecto ambiental também aparece como fator determinante para a expansão. Estudos internacionais mostram que construções de madeira e métodos pré-fabricados podem reduzir significativamente a emissão de gases de efeito estufa ao substituir estruturas de concreto ou aço. Além disso, pesquisas recentes sobre economia circular e resíduos de construções de madeira indicam que, quando bem gerenciados, os desperdícios podem ser consideravelmente menores do que os gerados por obras convencionais. A título de exemplo, uma análise sobre construções modulares volumétricas concluiu que há redução importante de resíduos na fase de construção comparada à edificação tradicional.

Especialistas ressaltam que o uso crescente da casa de madeira reflete não apenas a busca por soluções mais sustentáveis, mas também a necessidade de acelerar projetos habitacionais em meio a desafios de escassez de mão de obra e aumento de custos na construção convencional. Segundo o relatório mais recente do setor, “o desempenho térmico das estruturas de madeira em sistemas industrializados supera índices observados em métodos convencionais”.

A adoção desse sistema tem se intensificado especialmente em regiões com disponibilidade de madeira de reflorestamento certificada, consolidando a casa de madeira como alternativa viável, ágil e ambientalmente responsável no mercado habitacional brasileiro. O crescimento documentado nas estatísticas representa um indicativo de mudança de paradigma no setor da construção civil no país.