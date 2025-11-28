CASAQUI Imobiliária acompanha avanço do litoral gaúcho

A cidade de Xangri-Lá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, tradicionalmente conhecida como destino de veraneio, passa por um processo de transformação urbana. Um estudo publicado no portal ResearchGate destaca a presença maciça de novos produtos imobiliários na região, com ênfase em Capão da Canoa e Xangri-Lá, evidenciando a intensificação da urbanização por meio de condomínios horizontais fechados.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada de Xangri-Lá em 2024 é de 16.949 habitantes.

“A expansão da ocupação para além da temporada tem estimulado investimentos em infraestrutura pública e privada, como escolas, pavimentação e serviços urbanos, contribuindo para o fortalecimento do perfil residencial de Xangri-Lá”, afirma Eron Valim, CEO da CASAQUI, imobiliária especializada em empreendimentos no litoral norte do Rio Grande do Sul.

De acordo com reportagem do Correio do Povo, publicada em março de 2025, o setor imobiliário da região apresenta forte valorização, impulsionada por melhorias viárias e aumento da demanda por moradia. Além disso, um artigo do site Manica Marin aponta que o litoral norte do Rio Grande do Sul, incluindo Xangri-Lá e Capão da Canoa, possui potencial de valorização anual de até 13% até 2030, atraindo investidores de diferentes regiões do país.

Nesse contexto, a CASAQUI Imobiliária, empresa com mais de 21 anos de atuação no setor imobiliário do litoral norte gaúcho, estabeleceu uma nova sede em Xangri-Lá em 2025, em alinhamento com as transformações no mercado da região. A empresa tem foco em empreendimentos voltados à moradia definitiva e veraneio, como bairros planejados e condomínios com infraestrutura completa.

“A busca por imóveis para moradia fixa em Xangri-Lá reflete uma mudança estrutural no litoral norte. As famílias têm priorizado qualidade de vida, segurança e infraestrutura urbana durante todo o ano, não apenas no verão”, afirma Valim.

O crescimento da população fixa, segundo Valim, está relacionado ao fortalecimento da economia local e à ampliação da oferta de serviços. Ele observa que a legislação municipal prevê contrapartidas urbanas em novos empreendimentos, como melhorias em vias públicas e áreas institucionais, o que contribui para um modelo de desenvolvimento urbano orientado por planejamento.

Valim ainda ressalta que a empresa tem atuado de forma constante no desenvolvimento urbano de Xangri-Lá e Capão da Canoa. Segundo ele, a CASAQUI participa de todos os lançamentos que marcaram a história recente desses municípios e está presente também nos empreendimentos atualmente em fase de lançamento, colaborando com sugestões de melhorias nos novos projetos.