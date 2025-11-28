Avanço digital demanda fortalecimento da educação midiática

O relatório “Digital 2025: Brasil”, apresentado pela Datareportal, indica que o país mantém uma população digital altamente conectada, com crescimento consistente no uso de plataformas sociais e diversificação do engajamento. De acordo com o relatório, que traz dados do início de 2025, o país possuía naquele momento 144 milhões de identidades ativas em redes sociais, o que equivale a 67,8% da população total.

Usuários de mídias sociais: perfil e alcance

Entre os usuários adultos (18 anos ou mais), 136 milhões estavam ativos em redes sociais, o que representa 83,5% dessa faixa etária. A distribuição por gênero mostrava 55,8% de mulheres e 44,2% de homens, refletindo maior participação feminina nas plataformas.

O levantamento ressalta que 78,6% dos usuários de internet utilizavam pelo menos uma rede social, consolidando a importância das mídias sociais na comunicação, no consumo de informação e na interação social cotidiana.

Principais plataformas e alcance no Brasil

O relatório, assinado por Simão Kemp, detalha a presença dos brasileiros nas principais plataformas digitais:

YouTube

O YouTube liderava com 144 milhões de usuários, atingindo 67,8% da população total, independentemente da idade. O público adulto se distribui quase igualmente entre mulheres (51,1%) e homens (48,9%), destacando-se como principal espaço de consumo de vídeos e conteúdo audiovisual.

Facebook

O Facebook registrava 112 milhões de usuários ativos, com 68,7% dos adultos com 18 anos ou mais, demonstrando que a plataforma continua relevante para interação social e compartilhamento de informações.

Instagram

O Instagram alcançava 141 milhões de usuários, representando 66,2% da população brasileira. O relatório indica que o alcance publicitário da plataforma cresceu 4,5%, evidenciando sua consolidação como canal de interação visual e influência digital.

TikTok

O TikTok contava com 91,7 milhões de usuários adultos, correspondendo a 56,4% dos adultos brasileiros. Apesar de seu crescimento, houve uma redução de 6,9% no alcance publicitário, sugerindo uma mudança nas dinâmicas de engajamento ou distribuição de conteúdo.

Outras plataformas

Além das principais redes, o relatório menciona o LinkedIn com 38,1% da população voltada ao uso profissional, o Pinterest com 22,0% da base de usuários locais da internet, independentemente da idade e o X com 22 milhões, sendo 9,5% dos adultos, consolidando a diversidade do ecossistema digital brasileiro.

A importância educação midiática diante do crescimento das redes sociais

Diante dos números apresentados pelo relatório “Digital 2025: Brasil”, fica evidente que o país vive uma intensa imersão digital. Nesse cenário, conforme afirma Francine Canto, diretora do portal Conecta SC, “cresce a urgência de fortalecer a educação midiática como ferramenta essencial de cidadania e pensamento crítico”.

De acordo com a Estratégia Brasileira de Educação Midiática, da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal (SECOM), de 2023, a educação midiática não se limita ao uso técnico das plataformas, mas envolve a formação de competências para analisar, produzir e participar de forma ética e responsável no ambiente digital. O documento propõe eixos de ação que incluem a integração do tema na educação básica, a capacitação de educadores e campanhas públicas de conscientização.

Ao conectar as estatísticas de uso das redes sociais apresentadas pelo Datareportal com as diretrizes da SECOM, torna-se claro que ampliar o acesso não basta, é preciso ampliar também a compreensão sobre este uso. Como reforça Francine Canto: “Promover a educação midiática significa capacitar os cidadãos para navegar com senso crítico, combater a desinformação e fortalecer a democracia em uma sociedade cada vez mais conectada”.