Tecnologia de ultrafiltração avança no tratamento de água potável

A ultrafiltração é utilizada em sistemas de abastecimento de água tratada para residências, estabelecimentos comerciais e indústrias, integrando-se a diferentes etapas de tratamento conforme a necessidade de cada aplicação. O uso dessa tecnologia está associado a iniciativas que buscam atender requisitos de qualidade da água e de proteção à saúde pública definidos por normas vigentes.

O método utiliza barreira mecânica para eliminar impurezas por meio de membranas. As membranas retêm sólidos suspensos e microrganismos, garantindo água livre de riscos biológicos. A manutenção periódica, realizada por retrolavagem ou limpeza química quando necessário, preserva o desempenho do sistema ao longo do tempo. Essas características tornam a ultrafiltração adequada para aplicações que exigem água com elevado padrão de pureza, como determinados usos residenciais, comerciais e industriais.

No contexto brasileiro, a ultrafiltração atende requisitos de potabilidade e segurança. O processo integra-se a sistemas completos de tratamento, complementando etapas como pré-filtragem e desinfecção quando necessário.

“A ultrafiltração é um processo avançado de filtragem que utiliza membranas semipermeáveis para remover partículas, microrganismos e outras impurezas da água”, explica o gerente comercial da Asstefil, Fabio de Oliveira. O material técnico disponibilizado pela Asstefil informa que a água passa por membranas com poros específicos, o que permite a remoção de partículas e microrganismos, resultando em água tratada dentro dos parâmetros de qualidade definidos pelas normas aplicáveis.

Empresas do setor adotam membranas credenciadas por fabricantes reconhecidos internacionalmente, como a Pentair X-Flow, para garantir desempenho confiável. O dimensionamento adequado considera fatores como origem da água, volume diário e existência de pré-tratamento, assegurando soluções adaptadas às necessidades específicas.

A ultrafiltração representa avanço tecnológico acessível e sustentável, contribuindo para o abastecimento de água tratada em residências, estabelecimentos comerciais e indústrias. Sua aplicação reforça a importância de investimentos em tecnologias que priorizam eficiência e proteção à saúde pública.