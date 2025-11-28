Ignacio Aguirre, diretor de marketing da Bitget, detalha a estratégia das Corretoras Universais na Aus Crypto Con 2025

VICTORIA, Seychelles, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, maior Corretora Universal (UEX) do mundo, encerra uma presença de alto impacto na Aus Crypto Con 2025, onde o diretor de marketing da Bitget, Ignacio Aguirre coroou um fim de semana dinâmico de palestras, painéis de discussão e interações com o setor em Sydney. A conferência de dois dias, realizada de 22 a 23 de novembro, reuniu milhares de desenvolvedores e líderes em um momento crucial para os ativos digitais, enquanto os mercados globais reagiam às mudanças nas condições macroeconômicas.

A semana da conferência começou com um evento privado da comunidade Bitget Wallet em 21 de novembro, realizado com Darling Harbour como pano de fundo. O evento combinou experiências culinárias de inspiração francesa, performances artísticas ao vivo e conversas selecionadas com parceiros regionais, definindo o tom para um fim de semana centrado em inovação, segurança e as realidades em constante evolução das finanças on-chain.

Ignacio participou de três sessões durante o fim de semana, começando com Segurança 101: Como Proteger Seus Ativos no Mundo Digital. Nessa discussão, ele explorou as estruturas de proteção do usuário diante da crescente participação em ambientes de negociação, tanto on-chain quanto centralizados. “A segurança está deixando de ser um recurso para se tornar uma expectativa”, comentou Ignácio durante a sessão. “A próxima geração de corretoras conquistará usuários não com promessas, mas por meio de sistemas verificáveis que funcionam silenciosamente em segundo plano, enquanto os investidores se concentram nas oportunidades.”

Ainda naquela tarde, Ignacio apresentou sua primeira palestra internacional como CMO da Bitget com Decodificando para a Comunidade: A Criação do Futuro das Corretoras Universais. A sessão apresentou uma narrativa clara sobre a arquitetura UEX da Bitget, explicando como a corretora integra mercados de criptomoedas, tokens de ações e ferramentas de inteligência artificial em uma única plataforma. Ignacio enfatizou a necessidade de as plataformas acompanharem o comportamento do usuário. “Os investidores agem rápido; os mercados, mais rápido ainda”, disse ele. “O modelo UEX existe porque os usuários não querem mais cinco aplicativos para cinco classes de ativos. Eles querem uma plataforma inteligente que compreenda como negociam.”

O fim de semana terminou com um dos painéis mais aguardados do evento: Bitcoin no Balanço Patrimonial: A Revolução do Tesouro Corporativo. A discussão tornou-se ainda mais relevante com a volatilidade do Bitcoin no fim de semana, gerando debates sobre risco financeiro, planejamento de liquidez e mecanismos de integração de criptomoedas na estratégia corporativa. Além disso, Ignacio destacou como os intercâmbios desempenharão um papel fundamental nessa transição. “A adoção de medidas do Tesouro não se trata de gerar manchetes, mas sim de fornecer infraestrutura que apoie as empresas nesse processo”, declarou eleàplateia. “As equipes corporativas desejam qualidade de execução, confiabilidade na liquidação e caminhos de acesso tão familiares quanto os das finanças tradicionais. É daí que virá a próxima grande onda.”

Ao comentar após a conferência, Ignacio Aguirre, diretor de marketing da Bitget, observou: “A Aus Crypto Con teve uma energia inconfundível. Comerciantes de varejo bem informados, curiosos e sem filtros. Era possível sentir aquela faísca. Foi o palco perfeito para compartilhar a visão da Bitget sobre a Exchange Universal com um público definitivamente pronto para o que está por vir.”

A participação de Ignacio refletiu a crescente visibilidade da Bitget nos mercados globais e seu papel na definição das discussões na interseção entre criptomoedas, finanças tradicionais e trading impulsionado por inteligência artificial. À medida que o cenário de ativos digitais se torna mais interconectado, a Bitget continua a desenvolver infraestrutura projetada para usuários que navegam tanto em mercados on-chain quanto em mercados centralizados com rapidez, flexibilidade e transparência.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, atendendo a mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens de criptomoedas, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real, ao mesmo tempo que oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum, preço do XRP e outros preços de criptomoedas, tudo em uma única plataforma. O ecossistema se compromete a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente, com suas ferramentas de negociação impulsionadas por IA, interoperabilidade entre tokens em Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, além de maior acesso a ativos do mundo real. No lado descentralizado, o Bitget Wallet é um aplicativo financeiro para o dia a dia, criado para tornar as criptomoedas simples, seguras e parte integrante das finanças cotidianas. Atendendo a mais de 80 milhões de usuários, ela conecta os trilhos da blockchain às finanças do mundo real, oferecendo uma plataforma tudo-em-um para entrada e saída de capital, trading, ganhos e pagamentos, de forma ininterrupta.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhadaàsua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu ao UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, envie um e-mail para: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem apresentar volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser impactado, e há a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por eventuais perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

As fotos que acompanham este comunicado estão disponíveis em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6742340-7df1-4394-a272-bb335e30ab61

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d44cb5f0-fa2a-45f3-8430-eff927cf2ff0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac63c513-c9f8-41f0-9c07-3086898a15a7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25fd4345-b9b9-44e4-830b-6d77d5325852

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001141795)