Cia Athletica investe R$ 2 milhões em tecnologia

Novas estações equipadas com sensores e inteligência artificial permitem avaliar o “wellness age” e oferecer treinos mais precisos e conectados

28/11/2025 14:33

A Cia Athletica, uma das maiores redes de academias de alto padrão do país, investiu R$ 2 milhões em tecnologia para aprimorar a experiência de seus alunos no terceiro trimestre de 2025. Entre as novidades estão as estações Technogym Checkup, desenvolvidas pela marca italiana Technogym, fornecedora oficial dos Jogos Olímpicos desde Sydney 2000 e com expertise global em biomecânica e conectividade digital.

“Acreditamos que o apoio da tecnologia contribui com o engajamento e o autoconhecimento dos alunos. Eles passam a compreender melhor suas capacidades e evoluções, o que torna o treino mais motivador e consistente”, destaca Cacá Ferreira, gerente técnico corporativo da Cia Athletica.

Os novos equipamentos estão sendo instalados em 12 unidades da rede ainda neste ano (Anália Franco-SP, Shopping Pier 21 Brasília-DF, BarraShopping-RJ, Galleria Shopping Campinas-SP, Granja Vianna-SP, Estádio do Morumbi-SP, Kansas-SP, MorumbiShopping-SP, Manaus-AM, RioMar Shopping Recife-PE, Colinas Shopping São José dos Campos-SP e ParkShoppingBarigui Curitiba-PR) e representam um avanço no monitoramento de performance e personalização dos treinos.

“Nosso propósito é ajudar o bem-estar dos nossos alunos, oferecendo sempre o que há de mais moderno, seguro e eficaz. A Technogym Checkup é mais um passo nessa direção”, afirma Cacá Ferreira.

Wellness age

As novas estações realizam uma análise física e funcional detalhada, utilizando sensores avançados e inteligência artificial (IA). Entre as métricas avaliadas estão composição corporal, mobilidade, equilíbrio, força, condicionamento cardiovascular e até funções cognitivas. A partir desses dados, o sistema calcula o “wellness age”, indicador que compara o estado funcional do corpo com a idade cronológica do aluno.

“Com base nessa leitura, o professor elabora programas de treino totalmente personalizados, que se adaptam conforme o aluno evolui. É uma ferramenta que traduz ciência em resultado. As informações também se conectam ao CiaOn, sistema digital exclusivo da Cia Athletica, permitindo que o aluno acompanhe seu progresso em tempo real e mantenha o histórico de treinos atualizado em qualquer unidade da rede”, explica Cacá Ferreira.

O investimento faz parte de um plano contínuo de modernização que consolida a Companhia Athletica entre as principais academias premium do país e reforça seu compromisso com a saúde preventiva, bem-estar e inovação, unindo tecnologia, ciência e expertise humana para promover treinos mais eficazes, conectados e sustentáveis.



Website: https://www.ciaathletica.com.br/

