Serviços de redirecionamento facilitam compras na Black Friday dos EUA

O período da Black Friday nos Estados Unidos costuma atrair consumidores interessados em acessar ofertas internacionais. Entre as alternativas utilizadas estão os serviços de redirecionamento internacional, que permitem realizar compras em varejistas americanos que não enviam diretamente ao Brasil. Nesse modelo, o consumidor utiliza um endereço nos Estados Unidos para receber os itens adquiridos e, posteriormente, autoriza o reenvio para o território brasileiro.

Entre os serviços disponíveis no mercado está a SkyBox by Mile, que disponibiliza ao usuário um endereço logístico nos Estados Unidos para receber as compras realizadas em diferentes sites americanos. O processo envolve o envio dos produtos para o endereço fornecido pela plataforma, a conferência da chegada dos pacotes e a autorização para o envio ao Brasil. Sobre o funcionamento, Paula Scanapieco, gerente comercial da Mile Express, explica: “O usuário realiza a compra diretamente no site desejado, insere o endereço disponibilizado pela plataforma e acompanha a chegada da encomenda, que pode ser consolidada com outros pedidos antes do envio ao Brasil”.

Em comércio eletrônico internacional, a adoção de soluções de redirecionamento se intensificou por atender a uma demanda crescente de consumidores que buscam preços mais competitivos e acesso a produtos não disponíveis no mercado brasileiro. A SkyBox by Mile, por exemplo, utiliza ferramentas como registro visual da chegada das encomendas e opções de rastreamento durante o processo de transporte.

A Black Friday dos Estados Unidos segue como uma das principais datas para esse tipo de compra. Grandes varejistas, como Best Buy, Walmart, Kohl’s e Macy’s, oferecem descontos expressivos em categorias como eletrônicos, artigos esportivos, vestuário e itens domésticos. As promoções disponibilizadas nesses sites levam consumidores a recorrerem ao modelo de redirecionamento para acessar ofertas internacionais durante o período.

O uso desse tipo de serviço também acompanha a ampliação de ferramentas digitais e o aumento da familiaridade do público brasileiro com compras em lojas internacionais. Paula Scanapieco complementa: “Nos últimos anos, observamos maior procura por orientação sobre como comprar em sites americanos e utilizar estruturas logísticas que permitam o encaminhamento dos produtos ao Brasil”.

Com a aproximação de períodos de maior demanda, como a Black Friday, serviços de redirecionamento internacional permanecem entre as alternativas utilizadas por consumidores que buscam adquirir produtos em varejistas dos Estados Unidos e receber os itens em território nacional.