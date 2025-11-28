Manpower abre 110 vagas para técnico de manutenção

A consultoria de soluções em Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, está ofertando mais de 100 oportunidades de emprego para os setores de infraestrutura e manutenção. A empresa atua em todo o território nacional no processo de recrutamento e seleção e está contratando para o cargo de técnico(a) de manutenção de rede óptica. As cidades contempladas estão listadas abaixo:

Manaus - AM;

Ribeirão Preto - SP;

Guarulhos - SP;

Campinas - SP;

São José do Rio Preto - SP;

São José do Campo - SP;

Manaus - AM;

Belém - PA;

Boa Vista - RR;

Rio Branco - AC;

São Luís - MA.



Para serem elegíveis, os candidatos devem possuir ensino médio completo, possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B, disponibilidade para atuação aos finais de semana e feriados e capacidade de trabalhar em altura.

As principais atribuições envolvem realizar instalações, manutenções e reparos em campo; configurar equipamentos e dispositivos de rede; atuar com fibra óptica; realizar manutenções preventivas e corretivas; identificar e solucionar falhas na rede para garantir a disponibilidade do serviço; manusear instrumentos como máquina de fusão OTDR e Power Meter para aferir a qualidade do sinal e remover atenuação.



Os benefícios podem variar de acordo com a vaga, mas incluem: vale-refeição, vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica e assistência odontológica.

Os profissionais interessados podem conferir outras informações e fazer um cadastro por meio do formulário online: https://forms.office.com/r/fBhcJFTgQn

Para mais informações e outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal e conferir as vagas abertas em todo o Brasil: https://vagas.manpowergroup.com.br/.