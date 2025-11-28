Assine
Mundo Corporativo

Manpower abre 110 vagas para técnico de manutenção

A empresa de recursos humanos ManpowerGroup está com 110 vagas efetivas (CLT) abertas para técnico(a) de manutenção de rede óptica. A oportunidade abrange diversas cidades do Brasil.

28/11/2025 14:21

Manpower abre 110 vagas para técnico de manutenção

A consultoria de soluções em Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, está ofertando mais de 100 oportunidades de emprego para os setores de infraestrutura e manutenção. A empresa atua em todo o território nacional no processo de recrutamento e seleção e está contratando para o cargo de técnico(a) de manutenção de rede óptica. As cidades contempladas estão listadas abaixo:

  • Manaus - AM;
  • Ribeirão Preto - SP;
  • Guarulhos - SP;
  • Campinas - SP;
  • São José do Rio Preto - SP;
  • São José do Campo - SP;
  • Belém - PA;
  • Boa Vista - RR;
  • Rio Branco - AC;
  • São Luís - MA.


Para serem elegíveis, os candidatos devem possuir ensino médio completo, possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B, disponibilidade para atuação aos finais de semana e feriados e capacidade de trabalhar em altura.

As principais atribuições envolvem realizar instalações, manutenções e reparos em campo; configurar equipamentos e dispositivos de rede; atuar com fibra óptica; realizar manutenções preventivas e corretivas; identificar e solucionar falhas na rede para garantir a disponibilidade do serviço; manusear instrumentos como máquina de fusão OTDR e Power Meter para aferir a qualidade do sinal e remover atenuação.
 
Os benefícios podem variar de acordo com a vaga, mas incluem: vale-refeição, vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica e assistência odontológica.

Os profissionais interessados podem conferir outras informações e fazer um cadastro por meio do formulário online: https://forms.office.com/r/fBhcJFTgQn

Para mais informações e outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal e conferir as vagas abertas em todo o Brasil: https://vagas.manpowergroup.com.br/.



Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/

