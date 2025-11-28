Empresa detalha metas para futuro na América Latina até 2030

A Palfinger apresentou, durante encontro técnico no Vale dos Vinhedos (Bento Gonçalves, RS), as diretrizes que orientarão sua atuação na América Latina nos próximos anos. A região registrou crescimento relevante em 2025 e foi destacada pela empresa como uma das frentes mais estratégicas para o desenvolvimento global do grupo. As informações foram compartilhadas por executivos da companhia em painéis voltados a tendências de mercado, integração técnica e novos desenvolvimentos para operações no continente.

Segundo a Palfinger, a combinação entre demanda crescente, necessidade de atualização tecnológica e especificidades operacionais torna a América Latina um eixo prioritário dentro da iniciativa internacional “Reach Higher – Strategy 2030+”. De acordo com Gerhard Sturm, SVP Global Sales & Service, a região deve desempenhar papel central na expansão sustentável da empresa. “A Strategy 2030+ estabelece um caminho claro para ampliarmos serviços, fortalecer parcerias e responder aos desafios do mercado latino-americano por meio de soluções integradas e mais eficientes”, afirmou.

Como parte das iniciativas de longo prazo, a empresa apresentou os modelos MD 600 e MD 630, desenvolvidos e validados no Brasil para atender aplicações específicas de setores como locação e mineração. Ambos contam com sete extensões hidráulicas e sistemas de segurança aprimorados, projetados com a colaboração de equipes locais e globais de engenharia. Segundo Tomás Castagna, diretor de Vendas e Serviços da América Latina, os modelos foram desenvolvidos a partir de necessidades identificadas diretamente no campo, considerando condições reais de operação.

As diretrizes estratégicas da Strategy 2030+ também foram detalhadas. Entre os três eixos definidos para os próximos anos estão: Lifting Customer Value, com foco em soluções integradas e experiência global do usuário; Balanced Profitable Growth, que prevê expansão sustentável com presença internacional equilibrada; e Execution Excellence, voltado ao fortalecimento da capacidade operacional e à resiliência das operações. As metas da empresa incluem alcançar € 3 bilhões em receita, margem EBIT de 12% e retorno sobre o capital de 15% até o ano de 2030.

A Palfinger atua globalmente com soluções para elevação e movimentação de cargas. O grupo possui cerca de 12.350 colaboradores, 30 unidades industriais internacionais e uma rede mundial de distribuição e serviços. Na América Latina, está presente em 20 países por meio de operações diretas, representantes e distribuidores. Desde 2019, a empresa é certificada como Great Place to Work (GPTW).