Grupo Riopae realiza seu tradicional evento de Finados

O Grupo Riopae, que atua há mais de 57 anos no segmento do luto, realizou no dia 2 de novembro um evento dedicado ao Dia de Finados. A celebração aconteceu de forma simultânea nas três unidades cemiteriais administradas pelo grupo, que também celebrou o segundo aniversário do Crematório Metropolitano São João Batista, localizado em São João de Meriti (RJ).

Vinicius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae, conta que as homenagens foram idealizadas para oferecer conforto e carinho aos visitantes em seu momento de luto, com objetivo de promover momentos de memória, conforto e reflexão.

“A programação contou com uma mescla de arte, espiritualidade e gestos simbólicos, incluindo a distribuição de rosas e mudas de flores para plantio, simbolizando a permanência da memória e a renovação da vida”, afirma.

A celebração contou com apresentações musicais de um violinista, de um quarteto musical e do Coral Vozes Riopae, grupo musical composto por colaboradores da própria empresa. O evento também reservou um momento de fé e acolhimento com homenagens religiosas, missas e cultos ecumênicos em honra aos entes queridos.

Para Chaves, o ponto alto da celebração foi a Homenagem aos Céus com soltura de balões, realizada no Cemitério de São Lázaro, em São João do Meriti. “Este momento proporcionou um encerramento cheio de significado, permitindo que os participantes enviassem ao alto suas preces e lembranças de amor que transcendem o tempo e a distância”, afirma.

Grupo Riopae promove ações em todas as unidades

Para o CEO do Grupo Riopae, a edição de Finados de 2025 foi considerada um êxito, refletindo não apenas a consolidação do evento, mas também a necessidade que muitas famílias têm de se reconectar simbolicamente com aqueles que já se foram, seja em despedidas recentes ou ocorridas há muitos anos.

“Promovemos as ações simultaneamente em todas as unidades de luto com o propósito de ampliar o acolhimento, proporcionar maior comodidade e criar oportunidades significativas de lembrança, homenagem e reflexão para todas as pessoas que visitaram nossos espaços”, explica.

Segundo o profissional, o Grupo Riopae vê o Dia de Finados como um convite para transformar a saudade em gestos concretos de amor. “Em cada rosa entregue, em cada música, oração e homenagem simbólica, buscamos reafirmar nosso compromisso de acolher com respeito, delicadeza e escuta atenta, cuidando da memória de quem se foi com a mesma ternura que dedicamos às famílias que permanecem”, comenta.

No Crematório Metropolitano, localizado em São João de Meriti, cidade do Rio de Janeiro, o Grupo Riopae promoveu uma cerimônia na Árvore da Saudade, uma instalação simbólica que representa a continuidade dos vínculos. Nela, os nomes dos falecidos são fixados como folhas, reforçando a ideia de que cada história permanece viva na memória de suas famílias.

Chaves destaca que o Grupo Riopae tem o acolhimento como um de seus principais pilares: “Todas as nossas iniciativas — seja no Dia de Finados ou em outras datas sensíveis para pessoas em processo de luto — buscam oferecer conforto, serenidade e um ambiente seguro para que cada indivíduo possa expressar seus sentimentos da maneira que desejar”.

O CEO ressalta que o Grupo Riopae opta por manter uma comunicação acolhedora. “Nossas publicações nas redes sociais, materiais impressos e conteúdos de divulgação seguem uma linha de convite respeitoso, reforçando ao público que o Grupo Riopae quer ser um aliado com o cuidado emocional e com a jornada do luto”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://www.crematoriosaojoao.com.br/home