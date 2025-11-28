Sustentabilidade guia expansão no mercado de pavimentação

Nos últimos anos, a GRECA Asfaltos tem ampliado sua presença no mercado brasileiro de pavimentação, com crescimento contínuo na participação de mercado e na oferta de soluções voltadas à redução de impactos ambientais. A empresa, fundada no Paraná e com atuação nacional, vem desenvolvendo tecnologias que têm o potencial de aprimorar o desempenho técnico dos pavimentos.

Uma das iniciativas consolidadas é o uso do asfalto modificado com borracha proveniente de pneus inservíveis, tecnologia criada no início dos anos 2000. Segundo a empresa, o material já foi aplicado em cerca de 27 mil quilômetros de vias e evitou que mais de 27 milhões de pneus fossem descartados no meio ambiente.

Outro foco é a reciclagem asfáltica, técnica que reaproveita o pavimento fresado na recomposição de novas camadas. Em cada quilômetro reciclado, cerca de 350m³ de metros cúbicos de material deixam de ser destinados à bota-foras, reduzindo a necessidade de transporte por caminhões e contribuindo para menor emissão de poluentes. Uma das aplicações recentes ocorreu em uma rodovia sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no Oeste de Santa Catarina, em parceria com a Neovia Engenharia.

Para Alexandre Castanho, diretor de Desenvolvimento de Negócios da GRECA Asfaltos, o avanço dessas soluções reflete uma mudança estrutural no setor de infraestrutura. “As demandas por obras mais duráveis e de menor impacto ambiental estão cada vez mais presentes. O setor discute hoje não apenas o desempenho técnico, mas também como reaproveitar materiais, reduzir emissões e otimizar processos. Nosso trabalho acompanha essa transição, com foco em viabilidade operacional e ganhos reais para a sociedade”, afirma.

Castanho destaca que a adoção de técnicas que utilizam materiais reaproveitados tem aumentado ao longo dos últimos anos. “Reciclagem e uso de insumos alternativos não são tendências futuras, mas práticas já consolidadas em diversos mercados. O objetivo é ampliar essas aplicações e contribuir com soluções que tornem a pavimentação mais eficiente e sustentável”, completa.

A empresa também iniciou uma parceria com a startup mineira Abundance para aprimorar o monitoramento de emissões e desenvolver ativos ambientais digitais em áreas preservadas mantidas pela própria GRECA. Atualmente, são 211 hectares de florestas preservadas, equivalentes a mais de 70 mil toneladas de carbono estocadas. Entre as metas anunciadas pela companhia estão ampliar a produção de materiais sustentáveis até 2030 e avançar na eletrificação da frota operacional.

Para Edenilson Dalbosco, CEO da GRECA Asfaltos, esses investimentos fazem parte de um movimento mais amplo na empresa. “O setor de infraestrutura tem sido cada vez mais desafiado a incorporar critérios ambientais em suas decisões. O monitoramento de emissões, o manejo responsável de áreas preservadas e a adoção de processos de menor impacto são etapas complementares a uma política industrial que busca eficiência e responsabilidade. Nosso objetivo é integrar essas frentes de forma contínua, acompanhando a evolução técnica e regulatória do país”, afirma.