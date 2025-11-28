Grupo PoD integra serviços e desenvolvimento de talentos

O Grupo PoD anunciou a unificação de suas frentes de atuação, integrando a estrutura de serviços da PowerOfData ao modelo de formação profissional da PoD Academy para concentrar execução técnica e capacitação contínua em um único formato.

Pelo novo modelo, as equipes reúnem profissionais seniores da PowerOfData e talentos formados pela PoD Academy, que podem ser incorporados pelos clientes após seis meses. Quando isso ocorre, o grupo repõe o time com novos participantes em formação contínua.

Dalmer Sella, co-fundador e CEO da PowerOfData, conta que a motivação para o grupo adotar o modelo foi a busca por deixar um legado tanto para a empresa como para as pessoas.

“Adotamos esse modelo com o objetivo de gerar prosperidade, por meio de inclusão no mercado de trabalho, possibilitando ascensão profissional e, como empresa, entregar resultado, eficiência e competitividade para nosso cliente”, declara o executivo.

Ele afirma que as experiências e os resultados da empresa podem agregar uma capacidade de atrair talentos diferenciados: “Entendemos como nosso papel usar essa funcionalidade para inovar, ser disruptivo e atender melhor o mercado”.

Para Tâmara Jardim, CEO da PoD Academy, que tem como objetivo formar a nova geração de profissionais em dados & analytics do Brasil, com a iniciativa, a empresa está buscando formar profissionais e os futuros líderes do mercado de forma 360º, ou seja, hard skills, conhecimento de negócio e soft skills, além de fomentar a igualdade e reduzir a concentração histórica no eixo Rio-São Paulo. “Nós temos mais de 30% da nossa base de alunos oriunda das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No recorte de gênero, evoluímos de 20% para mais de 35% de participação feminina em nossas turmas em menos de três anos”, comenta. “Trata-se de uma estratégia deliberada: formar profissionais de alta performance, ao mesmo tempo em que visamos acelerar a diversidade de forma concreta e mensurável no mercado brasileiro de tecnologia”, acrescenta a profissional.

Estratégia para enfrentar rotatividade

De acordo com a plataforma Talkspace, a rotatividade de colaboradores no setor de tecnologia pode variar de 13% a mais de 18%, e mesmo empresas de tecnologia globais, consolidadas e inovadoras, têm dificuldades para reter os melhores talentos.

Dalmer avalia que mesmo com rotatividade alta, as grandes empresas ainda conseguem atrair talentos com mais facilidade, enquanto as empresas de médio porte enfrentam dificuldade de montar e manter um time qualificado.

O CEO acrescenta que, historicamente, o acesso à alta tecnologia foi restrito às empresas muito grandes e com muito capital, mas a revolução digital forçou todas as companhias a competirem com tecnologia e dados.

“A nova estrutura da PowerOfData busca democratizar o acesso à tecnologia de ponta e ajudar empresas menores a superarem a barreira de talento, oferecendo acesso à mesma competitividade que antes era privilégio das grandes companhias”, explica o executivo.

A PoD Academy entrega conteúdo teórico com experiência prática em conhecimento de mercado de dados, machine learning e inteligência artificial (IA). A formação é estruturada para atender tanto à novos talentos, quanto profissionais atuantes.

“Por unir fundamento e prática, o que pode fazer muita diferença num setor que muda tão rápido quanto esse, ela torna os alunos, sejam eles novos talentos ou profissionais experientes, prontos para gerar resultados", enfatiza Dalmer.

A PowerOfData enxerga que, no futuro, a relação entre educação e execução técnica no mercado digital se dará com a automação assumindo as tarefas repetitivas e as pessoas sendo liberadas para usar a criatividade, entender a fundo os problemas e simplificar soluções de forma inteligente.

“Na prática, isso significa que as pessoas vão poder trabalhar mais com aquilo que realmente as empolga, seus talentos, sua capacidade criativa, de raciocínio, de decisão. Ou seja, a técnica vai continuar sendo essencial, mas a diferenciação estará cada vez mais na inteligência aplicada e no fator humano”, comenta Dalmer.

Para Paulo Corrêa, Head of Data Talents na PowerOfData, em entrevista: “o que falta hoje para muitas empresas não são dados, mas gente capaz de dar sentido a eles. E isso se forma, se desenvolve. Não se compra pronto no mercado”, afirma. “Com essa visão, a PowerOfData tem como objetivo transformar o pensamento estratégico em produto, unindo capacidade técnica, formação de talentos e resultado sustentável”, conclui Corrêa.

Para mais informações, basta acessar: powerofdata.com.br/ e https://www.powerofdata.ai/pod-squads-team-building