Laçador de Ofertas ajuda a promover o turismo gaúcho

Fundado em 2011, o Laçador de Ofertas surgiu com o objetivo de ampliar o acesso do público a experiências diferenciadas em gastronomia, hospedagem e lazer na Serra Gaúcha. A Online Travel Agency (OTA) foi, inicialmente, concebida como uma plataforma regional de promoções, e rapidamente ganhou projeção nacional, se consolidando como uma das referências em turismo e entretenimento, com destaque para destinos como Gramado e Canela.



Para Maurício Pazdzicki, CEO do Laçador de Ofertas, a região reúne condições favoráveis ao empreendedorismo. Segundo ele, os gaúchos se destacam pelo comprometimento em impulsionar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento da região.



“Ao mesmo tempo, é um dos destinos mais desejados do Brasil. Assim, vimos a oportunidade de criar uma OTA que respeitasse essa cultura, conectando o potencial do destino com uma jornada de compra simples, organizada e confiável para o turista”, explica.



O sócio e COO, Castor Ruiz, reforça que a proximidade e o conhecimento da realidade local foram determinantes na escolha da região como foco da operação. “Vivemos a rotina da região, sabemos o que o turista procura e nosso objetivo era montar uma curadoria de hotéis, gastronomia e experiências que traduzem bem essa essência local. Focar no Rio Grande do Sul foi uma decisão estratégica e natural”, analisa.



Em setembro de 2025, o 13º Boletim do Observatório do Turismo apontou um crescimento de 116% no turismo em Gramado, em comparação ao mesmo período do ano anterior. O fluxo internacional também registrou aumento expressivo, chegando a cerca de 42% no mesmo período, segundo dados noticiados pelo portal Acontece Gramado.

Da compra à experiência

Na prática, a plataforma foi pensada para ser simples e intuitiva. Ao acessar a OTA, o cliente escolhe as experiências ou hospedagens desejadas, adiciona ao carrinho e finaliza a compra online. Em seguida, recebe um voucher digital com instruções e, na maioria dos casos, basta apresentá-lo diretamente ao estabelecimento parceiro.



“Nosso objetivo é que o processo de planejar a viagem seja fluido, prático e sem ruído: do clique à experiência real”, afirma Ruiz.



Com a premissa de garantir segurança, clareza e praticidade na compra, Pazdzicki afirma que a empresa mantém monitoramento contínuo com dois objetivos: fricção mínima e máxima segurança. “Trabalhamos com ferramentas de mercado combinadas a inteligência própria de comportamento do usuário. Isso nos permite identificar padrões atípicos e analisar cada caso conforme o histórico e a ação dentro da plataforma”, detalha.



A OTA também utiliza tecnologias como 3DS e reconhecimento facial, além de processos internos que revisam diariamente indicadores de risco e qualidade da experiência. Segundo o CEO, essa combinação pode assegurar transações seguras, transparentes e confiáveis.



Antes de chegar ao ar, cada oferta passa por uma curadoria. “Avaliamos a qualidade do parceiro, o padrão de atendimento, a reputação e, sempre que possível, testamos as experiências presencialmente. Acompanhamos avaliações e feedbacks constantemente. A regra é simples: só entra no Laçador aquilo que entregar exatamente aquilo que promete”, informa Maurício.

A oferta da OTA estrutura-se em três pilares: Entretenimento, Gastronomia e Hotéis. No campo do Entretenimento estão parques, atrações temáticas e passeios típicos da Serra Gaúcha; na Gastronomia, cafés coloniais, fondues, restaurantes temáticos e experiências vinculadas à cultura local; e, em Hotéis, a plataforma reúne desde pousadas até resorts. A ideia é permitir que o viajante construa a viagem inteira dentro da plataforma.

Como aproveitar melhor a viagem?



Para que o cliente aproveite a experiência ao máximo o destino, Ruiz recomenda atenção às informações de cada oferta: validade, necessidade de reserva e datas de bloqueio.



“Planejar com antecedência também faz toda diferença. Um roteiro equilibrado, sem excessos no mesmo dia, transforma a viagem. Quanto mais o cliente entende a dinâmica do destino, mais leve e prazerosa é a viagem”, orienta.



Maurício acrescenta que as dúvidas mais frequentes referem-se à validade e ao agendamento das experiências, por isso esses dados são destacados em cada oferta.



“Também atendemos muitos viajantes que querem entender como combinar experiências, horários e logística do destino. Nosso atendimento pode ajudar justamente a orientar e dar segurança para que o uso dos vouchers seja tranquilo”, informa.



O foco principal da plataforma Laçador de Ofertas é ser lembrada como um parceiro de viagem capaz de resolver a logística do turista antes mesmo do embarque.

