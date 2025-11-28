Bahia bate recorde na atração de turistas internacionais

Em novembro, a Bahia obteve recorde histórico na atração de turistas internacionais: de janeiro a outubro de 2025, o estado recebeu mais de 166 mil estrangeiros, superando o recorde, até então, de todo o ano de 2019, quando foram registrados 152 mil visitantes do exterior.

Segundo as informações, que foram divulgadas pela Setur-BA, nos primeiros dez meses de 2025, os aeroportos baianos tiveram um aumento de 56,5% na chegada de turistas de outros países, em relação ao mesmo período do ano passado.

O levantamento revela que, no Nordeste, a expansão foi de 47,4%. Já no Brasil, o crescimento foi de 42,2%. Com o desembarque de 166,4 mil estrangeiros, a Bahia superou Pernambuco e Ceará, que receberam 80,7 mil e 90,4 mil visitantes, respectivamente.

Na visão de Felipe Oliveira Pedreira, diretor da agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo, a notícia do recorde representa uma conquista para o estado diante de todo o trabalho do setor público e privado.

“Diversos fatores contribuíram de forma decisiva para que a Bahia superasse o desempenho de 2019, principalmente a divulgação do destino no exterior e reorganização do trabalho interno”, salienta.

Agências receptivas têm papel importante

A Bahia Terra Turismo estruturou suas operações para dar conta da alta demanda registrada em 2025. A agência investiu na capacitação e contratação de novos colaboradores, inclusive bilíngues.

Pedreira revela que a empresa tem investido em serviços e experiências com objetivo de atender os principais pedidos vindos de turistas internacionais. “Os serviços de passeios e transfers são os mais contratados, como os transfers para Ilha de Boipeba, passeios de catamarã para Morro de São Paulo e os passeios de escunas para Ilha dos Frades”, conta.

Pedreira frisa que o trabalho das agências receptivas pode ajudar a distribuir esse fluxo de forma mais equilibrada pelos destinos baianos. “O trabalho das agências é fundamental para apresentar os destinos da Bahia de acordo com o perfil de cada turista”, afirma.

Estado se destaca também no turismo doméstico

Recentemente, Porto Seguro (BA) conquistou um posto entre os cinco locais favoritos dos brasileiros para passar as férias com a família, como revelou um levantamento realizado pelo Booking.com divulgado pela Secretaria de Comunicação Social do estado. Para tanto, o local demonstrou que atende a elementos como opções de lazer, história e cultura com potencial para agradar crianças e adultos.

Além do turismo de lazer, a Bahia tem ganhado destaque com o turismo de eventos. Este ano, a região conquistou o prêmio de “Melhor Destino para Eventos do Brasil”. O reconhecimento foi entregue na 6ª edição do Prêmio Live, o chamado Megafone de Ouro, durante cerimônia realizada na Casa Charlô, em São Paulo (SP), no dia 31 de julho.

A premiação é realizada pela Promoview e leva em consideração elementos como ações de marketing, transmissão de conteúdo, experiências de marca e eventos, além da junção de atrativos turísticos com infraestrutura de alto padrão para a realização de encontros corporativos, conforme repercutido pelo Governo do estado da Bahia.

Segundo o especialista da agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo, já é possível antecipar expectativas para a alta temporada de verão 2025/2026 com base nos números já obtidos. “Diante do trabalho que vem sendo feito, a expectativa é de um novo recorde para o próximo ano”, celebra o diretor.

Para mais informações, basta acessar: https://www.bahiaterra.com