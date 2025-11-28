Grupo Riopae oferta planos de assistência familiar

De acordo com dados da última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), em 2018, as famílias brasileiras gastaram, em média, R$4.649,03 por mês. Desse total, cerca de 81% foi destinado a gastos cotidianos, sobretudo relacionados à moradia, transporte e alimentação. As informações são do portal Veja Negócios.



Em um contexto econômico marcado pela redução do poder de compra e pelo aumento do custo de vida, o equilíbrio das contas domésticas tem se tornado um desafio crescente para grande parte das famílias brasileiras.



Nesse cenário, alternativas como os planos de Assistência Familiar, entre eles os disponibilizados pela Riopae, podem ganhar relevância por oferecerem suporte financeiro e serviços básicos a valores negociáveis.



Vinícius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae, explica que a empresa oferece cinco planos com diferentes coberturas e faixas de preço, estruturados para atender perfis variados de renda. Os valores foram calculados para serem financeiramente viáveis para a maior parcela da população.



“Embora cada plano possua um tipo específico de assistência, as ofertas essenciais são mantidas, como a assistência funeral, consultas em clínica médica com valor variável e descontos em farmácias”, detalha.



Os três serviços citados pelo empresário são, atualmente, os mais requisitados pelos clientes. Esse padrão, segundo ele, evidencia que muitas famílias brasileiras enfrentam dificuldades para equilibrar as despesas do dia a dia, especialmente no que diz respeito aos cuidados com a saúde.



“Os custos com saúde e bem-estar são, sem dúvida, uma das principais preocupações dos brasileiros. Nossos serviços são concebidos com o objetivo de serem financeiramente sólidos e, ainda assim, acessíveis aos associados”, informa.

Acesso à saúde

A Clinipae, clínica médica da Riopae, oferece consultas e exames com valores diferenciados para os associados. A unidade conta com mais de 17 especialidades e tem como objetivo ampliar o acesso a cuidados médicos com menor impacto financeiro.



“As especialidades médicas mais procuradas são: cardiologia, pediatria, ginecologia e neurologia. Além das especialidades, a Clinipae também disponibiliza exames diagnósticos, permitindo um diagnóstico e tratamento completos”, explica Vinícius.



A Assistência Funeral da Riopae também está disponível para todos os beneficiários, independentemente do plano contratado. O serviço inclui urna funerária, duas coroas de flores, ornamentação completa, assistência cartorial e cremação gratuita no Crematório Metropolitano São João Batista.



“O Auxílio Funeral é regido, primordialmente, por acolhimento, dignidade e respeito. A principal meta é assegurar que a família enlutada não precise se preocupar com trâmites legais ou burocráticos durante um momento de profunda dor”, pontua o CEO.

A empresa ainda possui uma farmácia própria, a Farmapae, que oferece até 90% de desconto aos associados Riopae em medicamentos, cosméticos e produtos de higiene e beleza, bem como concede até 300 dias para que o associado pague as suas compras, buscando gerar resultado em economia, imediata e direta, na renda da população de baixa renda.

Para mais informações, basta acessar: https://www.crematoriosaojoao.com.br/home