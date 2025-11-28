Livro reúne líderes de Produto e Tecnologia em São Paulo

A Rede Líderes lançou em São Paulo o livro “Produto e Tecnologia — Como pensam as lideranças”, reunindo reflexões de mais de 40 coautores, entre CTOs, CPOs e CDOs de grandes empresas brasileiras. O evento aconteceu na sede do Grupo OLX, com participação da iPlace, e contou com o apoio acadêmico do Instituto Mauá de Tecnologia. Ao todo, mais de 60 lideranças participaram do encontro, debatendo soluções que conectam tecnologia, produto e estratégia de negócios.

A publicação faz parte da série de livros promovidos pela comunidade, que tem reunido profissionais de diferentes áreas e setores para apresentar suas visões. “Quando lideranças descobrem novas soluções, todo o mercado evolui. O livro mostra que inovação acontece quando quem decide se permite ouvir, debater e aprender com outras visões e novas soluções”, diz Vitor Magnani, CEO da Rede Líderes.



Assim como nas edições anteriores, a obra busca consolidar aprendizados que nascem da atuação desses líderes e suas experiências, em que compartilham desafios reais e descobrem novas formas de pensar suas áreas. “No livro encontramos a intersecção desta obra com aquilo em que acreditamos há muitos anos: liderança, visão de negócios e trabalho duro”, reforça Andrei Luis Seger, vice-presidente da iPlace e autor do prefácio.

Entre os coautores estão: Ademir Henri de Souza, Alessandra Kurahassi, Ariana Moura, Bruno Salles, Cadu Cunha, Carlos Eduardo Barbosa, Carlos Schmiedel, Cristiane Dias, Cristiano Caporici, Danilo Ferreira, Eduardo Marçal, Eduardo Rodrigues, Fabio Nogi, Fernando Balthazar, Fernando Mitkiewicz, Giuliane Paulista, Glaucia Miyazaki, Gustavo Ferreira, Gustavo Morais, Igor Freitas, Jafet Fagundes, Janaina Reis, Jeremias Ricardo, Jorge Luís Cordenonsi, José Dantas, Kewin Moya, Lucas Mesquita, Luciane Schwalbe, Luis Bittencourt-Emilio, Marcelo Pattacini, Marcio Di Pietro, Northon Torga, Olsen Rodrigo Mott, Patrícia Cardoso, Rafa Mores, Rafael Girolineto, Rafael Panelli, Ricardo Dastis, Rodrigo Ikegaya, Rodrigo Parisotto, Thays Bueno, Thiago Diniz e Thiago Hipolito.

O projeto integra a agenda de lançamentos editoriais da Rede Líderes, que já publicou obras sobre Cibersegurança e Proteção de Dados, RH e Tecnologia, CX e Tecnologia, Produto e Tecnologia, e em novembro lançará Finanças e Tecnologia. A comunidade se tornou um ponto de encontro para quem decide caminhos de negócio e quer conhecer soluções e entender como diferentes áreas aplicam tecnologia. Em vez de eventos formais, a Rede propõe conversas diretas e trocas francas sobre o que funciona e o que ainda precisa ser resolvido nas empresas. Esse formato vem criando um novo ambiente de relacionamento no mercado, em que decisões e oportunidades surgem de forma natural, a partir do diálogo e da confiança entre quem compartilha desafios semelhantes.