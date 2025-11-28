Uso de tecnologia fortalece ações contra a dengue em Minas

O uso de tecnologias digitais e sistemas de análise territorial tem contribuído para reorganizar as ações de enfrentamento à dengue no estado de Minas Gerais. A aplicação de drones e ferramentas de inteligência geográfica auxiliou na identificação de áreas de risco, na orientação de intervenções preventivas e na priorização de zonas críticas pelos municípios.

Segundo o levantamento da empresa, as estratégias adotadas colaboraram para uma redução superior a 90% nos registros da doença em comparação ao ano anterior. As estimativas indicam que cerca de 1,4 milhão de casos podem ter sido evitados no período analisado.

As projeções também sugerem impactos sobre atendimentos ambulatoriais, internações e óbitos. De acordo com os cálculos técnicos fornecidos pela empresa, a combinação de ações e análises territoriais pode ter contribuído para evitar cerca de 1,3 milhão de atendimentos, 80 mil internações e mais de 500 óbitos.

O modelo utilizado reúne práticas de vigilância epidemiológica e análise geoespacial. Com drones e sistemas digitais, equipes municipais puderam identificar potenciais focos do mosquito Aedes aegypti, inclusive em áreas de difícil acesso, e antecipar cenários com base em padrões ambientais e climáticos.

O levantamento também aponta que mais de 130 mil hectares foram mapeados em aproximadamente 600 municípios mineiros, o que corresponde a cerca de 60% do território urbano do estado. A cobertura auxiliou na organização das ações de campo e na definição de prioridades operacionais.

As atividades contam com o suporte do programa Techdengue, que integra informações geográficas, climáticas e epidemiológicas para apoiar gestores públicos na tomada de decisões. Para Cláudio Ribeiro, CEO da Aero Engenharia, “o uso de drones e análise de dados amplia a capacidade de identificação de áreas prioritárias e contribui para decisões baseadas em evidências”.

Diversos estados têm observado a experiência mineira como referência para modelos semelhantes de vigilância territorial. A adoção de ferramentas digitais reflete uma tendência crescente no planejamento de políticas públicas voltadas ao controle do Aedes aegypti.



Sobre a Aero Engenharia?



Fundada em 2016, a Aero Engenharia atua com inteligência geográfica aplicada à engenharia, desenvolvendo soluções de análise de dados e geoinformação para setores públicos e privados.



Sobre o Techdengue



O Techdengue utiliza drones, inteligência geoespacial e análise de dados territoriais para apoiar municípios na identificação de áreas de risco e no planejamento de ações de enfrentamento às arboviroses.