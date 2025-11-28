Digitalização acelera profissionalização no Brasil, aponta especialista

A rotina dos profissionais autônomos no Brasil passou por uma transformação significativa nos últimos anos. O que antes era sinônimo de cadernos, improviso e controles informais ganhou estrutura com a chegada da digitalização aos pequenos negócios. Hoje, a organização, a previsibilidade e a profissionalização fazem parte do dia a dia de barbeiros, manicures, esteticistas, donos de academias, oficinas e diversos outros prestadores de serviço.

Segundo dados da International Data Corporation (IDC), o mercado brasileiro de Tecnologia da Informação (TI) registrou um crescimento expressivo de 13,9% em 2024, ultrapassando a média global de 10,8%. O país consolidou-se como o maior player de TI da América Latina, respondendo por 34,7% dos investimentos na região.

De acordo com Davi Iglesias, CEO da Gendo, plataforma de agendamento online e gestão, sistemas de automação e relatórios de desempenho tornaram-se aliados fundamentais dessa mudança. “O profissional não precisa mais ser especialista em tecnologia para operar o próprio negócio com eficiência, porque o sistema faz boa parte do trabalho por ele”, afirma. O executivo destaca que uma das principais transformações é justamente a mudança de mentalidade. “Muitos autônomos deixaram de se enxergar apenas como prestadores e passaram a se reconhecer como donos de um negócio”, completa.

Esse movimento se intensificou com a democratização de ferramentas antes restritas a grandes empresas, mas que hoje estão ao alcance de pequenos empreendedores: agendamento online, controle financeiro, relatórios de resultados e automações de atendimento.

Ainda assim, a transição para o digital enfrenta barreiras. Segundo dados de um levantamento do Núcleo de Inovação e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral (FDC), em colaboração com a PwC Brasil, 46,3% das organizações usam de um tom mais cauteloso em relação às iniciativas digitais, enquanto outra parte (13,4%) acredita que investimento em inovação é algo para o futuro.

Para Iglesias, resistir à digitalização representa perda de competitividade, especialmente em um cenário em que os consumidores priorizam praticidade e experiências profissionais. “O tempo se tornou um dos ativos mais valiosos. Ao automatizar o que é repetitivo, o profissional ganha espaço para se dedicar ao que realmente importa: o atendimento, o relacionamento e a qualidade do serviço”, explica.

Essa automação inclui lembretes para reduzir faltas, relatórios que apontam os serviços mais rentáveis e controles financeiros que garantem a saúde do negócio. Até o atendimento via WhatsApp ganhou eficiência, com mensagens automáticas e respostas programadas que mantêm a presença ativa mesmo fora do horário comercial.

A nova fase desse processo é impulsionada pela inteligência artificial, que já integra sistemas de gestão e oferece sugestões estratégicas com base em dados. Entre as funcionalidades estão a identificação de horários ociosos, ofertas personalizadas, ações de fidelização e recomendações para melhorar o desempenho. Outro avanço importante é a reputação digital, isso porque 96% das pessoas consultam as avaliações deixadas por outros clientes antes de escolher uma loja, segundo a pesquisa Decisão Local 2025.

Para o CEO da Gendo, a tecnologia não substitui o toque humano, mas o potencializa. “Ela cuida da parte burocrática para que o profissional se concentre no que faz de melhor”, destaca. Segundo ele, a diferença entre profissionais que crescem e os que estagnam está na forma como enxergam o próprio trabalho. “Hoje, o autônomo que adota tecnologia pensa estrategicamente, acompanha indicadores, planeja e cresce de forma sustentável”.

Iglesias também reforça que o primeiro passo não precisa ser complexo. “Meu conselho para quem quer crescer com a ajuda da tecnologia é simples: confie nela como uma parceira. Comece automatizando o que toma mais tempo. A tecnologia certa traz leveza, profissionalismo e reconhecimento. E, no fim das contas, é isso que transforma o autônomo em gestor do próprio sucesso”, conclui.