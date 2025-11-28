Projeto Acelerando a Descarbonização inicia jornada

Sorocaba será a primeira cidade a receber o projeto Acelerando a Descarbonização, iniciativa cujo objetivo é democratizar o acesso a conteúdos sobre descarbonização usando arte, tecnologia imersiva e jogos interativos para engajar todos os públicos.

O projeto reúne exposição artística, experiências em realidade aumentada, game educativo com carros híbridos da Toyota, palestra digital e conteúdos multiplataforma. A combinação de linguagens transforma temas complexos como emissões de CO?, eficiência energética e mobilidade sustentável em uma jornada lúdica, intuitiva e acessível.

A iniciativa é itinerante e seguirá circulando por diferentes regiões do país ao longo dos próximos meses, ampliando o acesso da população às discussões sobre mobilidade sustentável e descarbonização. Após a abertura em Sorocaba, no Shopping Pátio Cianê, de 1º a 18 de dezembro de 2025, o projeto segue para o Museu de Arte de Sorocaba, de 5 a 15 de janeiro de 2026. Na sequência, chega ao SENAI Automotivo de Porto Alegre, entre 10 e 24 de fevereiro de 2026, e finaliza este ciclo no Casarão Pau Preto, em Indaiatuba, onde ficará exposto de 5 a 19 de março de 2026.

Segundo Ronny Müller, CEO e fundador da Müller Cultural, o propósito central é ampliar o alcance da informação: “Queremos tornar o debate sobre descarbonização parte do cotidiano das pessoas. A mobilidade é um tema que afeta a vida de todos, e nossa missão é levar conhecimento de forma democrática, criativa e impactante”.

“O projeto Acelerando a Descarbonização é uma iniciativa inédita que une arte, tecnologia e sustentabilidade de forma inovadora, aproximando a sociedade de temas prioritários para a Toyota do Brasil: a mobilidade sustentável e o caminho para a descarbonização. Para nós, apoiar uma ação como esta é uma oportunidade de reforçar o compromisso com a transformação ambiental e social, sempre em parceria com instituições que compartilham da mesma visão de futuro. Essa jornada está em sintonia com a filosofia da Toyota de gerar valor e bem-estar para todas as pessoas”, comenta Roberto Braun, diretor de Comunicação, presidente da Fundação Toyota e porta-voz da área de ESG da Toyota do Brasil.

Serviço:

Exposição gratuita – “Acelerando a Descarbonização”



Sorocaba (SP) – Shopping Pátio Cianê, Bloco B / Piso 1

1º a 18/12

Sorocaba (SP) – Museu de Arte Sorocaba

5 a 15/01

Porto Alegre (RS) – SENAI Automotivo

10 a 24/02

Indaiatuba (SP) – Casarão Pau Preto

5 a 19/03

Plataformas digitais:



Aplicativo de Realidade Aumentada: disponível de forma automática nos QR Codes da exposição.



Game Interativo: Casual rungame para dispositivos móveis, disponível a partir do dia 1º de dezembro nas plataformas IOS e Google Play para download gratuito.

Palestra: conteúdo disponível no canal oficial do projeto no YouTube.



Site: https:// acelerandoadescarbonizacao. com.br/

Realização: Müller Cultural (via Lei Rouanet)

Patrocínio: Toyota do Brasil

Apoio: Casa do Incentivo

Execução: Ministério da Cultura