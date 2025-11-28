Alta de 20% na geração de RSU preocupa cidades brasileiras

De acordo com levantamento da consultoria especializada Elite Resíduos, a geração de resíduos domiciliares pode aumentar até 20% durante o mês de dezembro, impulsionada pelo consumo de fim de ano, com o descarte de sacolas, embalagens de presentes, restos de ceias, enfeites e garrafas de bebidas.



Em reportagem publicada pelo Campo Grande News, sobre a capital do Mato Grosso do Sul, foi constatado que “a geração de materiais orgânicos e recicláveis aumenta mais de 20% durante o mês de dezembro”, reforçando a tendência nacional.

Segundo o relatório “Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2024”, da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), cada brasileiro produziu, em 2023, 1,047 kg de resíduos sólidos urbanos por dia, totalizando mais de 81 milhões de toneladas ao longo do ano. Do total gerado, 41,5% tiveram destinação final inadequada, sendo encaminhados a lixões ou aterros controlados, um dado que evidencia as deficiências na gestão pública e na infraestrutura de coleta e tratamento de resíduos.

Atenção ao descarte incorreto de resíduos no litoral brasileiro



O problema se intensifica nas regiões litorâneas durante o verão e o Réveillon. Em Praia Grande (SP), foram recolhidas 1.367,88 toneladas de resíduos apenas no dia 1º de janeiro de 2024, nas faixas de areia e calçadões, a maioria composta por embalagens de bebidas, copos plásticos e garrafas.



Já em Armação dos Búzios (RJ), entre 27 de dezembro e 1º de janeiro, a prefeitura removeu 767,97 toneladas de resíduos das praias. Em Guarujá (SP), após o Réveillon de 2025, foram coletadas cerca de 76,77 toneladas de resíduos nas seis principais praias da cidade, nas primeiras horas do ano.

Cidades se preparam para o aumento de geração de resíduo e reforçam a infraestrutura



Cientes desse cenário, diversas cidades já planejam reforços operacionais para o período de festas, com adequação das rotas de coleta, ampliação das equipes de limpeza e instalação de pontos estratégicos para contenção de resíduos.



Como explica Marcio Welsh, diretor comercial da Contemar Ambiental, empresa especializada em soluções de conteinerização: “As cidades já vêm se preparando para essa alta geração de resíduos com a conteinerização de pontos estratégicos, evitando assim danos e prejuízos à saúde pública e à limpeza urbana”.

Medidas recomendadas para mitigar os impactos ambientais



Entre as principais ações indicadas por Welsh para reduzir os impactos do aumento de resíduos nas festas de fim de ano estão:

Instalar contêineres móveis ou temporários em locais de grande concentração de público, como praças de eventos, feiras e condomínios;

Ampliar campanhas de conscientização nas semanas que antecedem o Natal e o Ano-Novo, incentivando o descarte correto;

Reforçar os esquemas de coleta e transporte nos feriados, evitando acúmulos e transtornos;

Monitorar e divulgar dados locais sobre geração e descarte, a fim de aprimorar o planejamento e informar a população.



Com o aumento sazonal da geração de lixo e o crescimento das atividades urbanas, a preparação das cidades e a conscientização da população tornam-se fundamentais para garantir um fim de ano mais limpo, sustentável e com menos impacto ambiental.