VSO lança o VCP v1.0, um protocolo de auditoria criptográfica inédito para recuperar a confiança nos mercados orientados por IA

A VeritasChain Standards Organization (VSO), um órgão independente de padronização internacional, anunciou hoje o lançamento global do VeritasChain Protocol (VCP) v1.0, um protocolo aberto de auditoria criptográfica criado para oferecer transparência matematicamente comprovável para sistemas de IA e de trading algorítmico.

O VCP substitui logs de servidor mutáveis por uma cadeia de evidências criptográficas que torna qualquer fraude evidente, permitindo que reguladores, corretores, exchanges e empresas de trading migrem de uma fiscalização baseada em confiança para uma supervisão baseada em verificação.

Por que isso é relevante no momento

O lançamento do VCP v1.0 chega em um momento decisivo para a infraestrutura dos mercados globais:

Mais de 80 empresas de trading proprietário quebraram entre 2024 e 2025 em meio ao escrutínio regulatório, modelos de execução opacos e disputas de pagamento congeladas, abrindo uma lacuna de confiança entre traders e plataformas.

Reguladores do mundo todo estão endurecendo as exigências de responsabilidade algorítmica, desde ações de fiscalização nos EUA contra esquemas de FX de varejo de alto risco até o AI Act da UE (obrigações para IA de alto risco válidas a partir de 2026) e as reformas do MiFID II RTS 25/27/28 sobre integridade de timestamp e best execution.

(obrigações para IA de alto risco válidas a partir de 2026) e as reformas do RTS 25/27/28 sobre integridade de timestamp e best execution. Estima-se que o trading algorítmico já ultrapasse US$ 20 trilhões em volume nocional anual, mas grande parte de suas decisões e execuções ainda é difícil de auditar de forma rigorosa e com nível forense.

O VCP enfrenta essa "crise de confiança" estrutural ao fornecer uma trilha de auditoria imutável e completa, desde a geração de sinais de IA e verificações de risco até a execução final.

Sobre o VeritasChain Protocol (VCP)

O VCP v1.0 introduz uma arquitetura de auditoria alinhadaàregulamentação, baseada em quatro pilares fundamentais.

1. Cadeia criptográfica de evidências

O VCP cria uma trilha de auditoria em modo append-only, na qual qualquer inserção, exclusão ou modificação se torna detectável criptograficamente.

Isso é alcançado por meio de padrões modernos de criptografia e do setor, incluindo:

Identificadores com ordem temporal ( UUIDv7 )

) Formatos de dados JSON canônicos ( RFC 8785 )

) Cadeias de hash e árvores de Merkle (RFC 6962)

Assinaturas digitais usando Ed25519

Juntos, esses mecanismos garantem que qualquer tentativa de adulteração seja detectada imediatamente.

2. Registro completo do ciclo de vida

Tipos de eventos padronizados (incluindo SIG, ORD, ACK, EXE, REJ, CXL) registram sinais de IA, metadados de governança, verificações de risco, ordens e execuções em um modelo unificado. Isso garante rastreabilidade completa desde a decisão até o resultado, mesmo em sistemas de trading heterogêneos.

3. Dados com segurança de precisão

Todos os valores monetários e quantitativos são armazenados como strings em vez de números de ponto flutuante, eliminando erros de precisão IEEE?754 e garantindo a precisão numérica adequada para auditorias em contextos legais e regulatórios.

4. Framework de compliance em camadas

O VCP define três níveis de implementação para se adequar a diferentes perfis de infraestrutura:

Platinum : para exchanges e ambientes de HFT, com sincronização de tempo PTPv2, timestamps em nanossegundos e SBE (Simple Binary Encoding).

: para exchanges e ambientes de HFT, com sincronização de tempo PTPv2, timestamps em nanossegundos e SBE (Simple Binary Encoding). Gold : para corretoras institucionais e empresas buy-side, usando NTP, precisão em microssegundos e transporte em JSON.

: para corretoras institucionais e empresas buy-side, usando NTP, precisão em microssegundos e transporte em JSON. Silver: para ambientes de varejo e estilo prop, utilizando sincronização de relógio "best-effort" e registro de logs lateral não invasivo, adequado para MT4/MT5, plataformas white-label e outros sistemas hospedados.

Alinhamento com regulamentações globais

O VCP foi projetado como "compliance by design", alinhando-se aos principais regimes regulatórios em vez de tratar o reporte como elemento secundário.

AI Act da UE (IA de alto risco)

O módulo VCP?GOV registra identificadores de modelos, hashes, fatores de decisão, scores de confiança e metadados de aprovação humana. Isso auxilia as empresas a cumprir os Artigos 12 (registro) e 13 (transparência) para sistemas de IA de alto risco, oferecendo um rastro de evidências legível por máquina para engines de trading e risco baseados em IA.

MiFID II (RTS 25/27/28)

Um campo explícito ClockSyncStatus, junto com atributos imutáveis de execução, slippage e latência no VCP?TRADE, atende aos requisitos de sincronização de relógio do RTS 25 e fornece evidência criptográfica para monitoramento de best execution conforme RTS 27/28.

GDPR (direito de exclusão)

A extensão VCP?PRIVACY oferece suporte a padrões de crypto?shredding, nos quais dados pessoais são criptografados com chaves individuais por sujeito, e solicitações de exclusão são atendidas através da destruição dessas chaves. Isso preserva a integridade da cadeia de auditoria ao mesmo tempo em que torna os dados pessoais criptografados irrecuperáveis.

Quem se beneficia do VCP (do problemaàsolução)

Exchanges e dark pools

Problema: suspeita de internalização ou front-running, lógica de pareamento opaca.

suspeita de internalização ou front-running, lógica de pareamento opaca. Solução: prova criptográfica da prioridade preço-tempo e do comportamento de pareamento, sem expor os detalhes completos do livro de ordens.

Corretoras de FX/CFD e market makers

Problema: disputas por slippage, dúvidas sobre best execution e locais de execução.

disputas por slippage, dúvidas sobre best execution e locais de execução. Solução: evidência imutável de preços de execução, timestamps, slippage e latência, além de feeds de relatório com padrão regulatório.

Empresas de trading proprietário e provedores de infraestrutura de varejo

Problema: controvérsias de pagamento, encerramentos e uma perda generalizada de confiança entre traders do setor.

controvérsias de pagamento, encerramentos e uma perda generalizada de confiança entre traders do setor. Solução: painéis de verificação, trilhas de auditoria autenticadas pelo VCP e evidências criptográficas de que as ordens são processadas conforme as regras divulgadas.

Reguladores e supervisores

Problema: logs incompletos, inconsistentes ou sujeitos a adulteração, que dificultam investigações.

logs incompletos, inconsistentes ou sujeitos a adulteração, que dificultam investigações. Solução: fluxos de auditoria em tempo real, legíveis por máquinas e ancorados criptograficamente, que reduzem o custo e o tempo necessários para reconstrução forense.

Marcos anunciados hoje

Como parte do lançamento do v1.0, a VSO está anunciando os seguintes recursos e programas:

Especificação VCP v1.0 publicada em inglês, japonês e chinês

publicada em inglês, japonês e chinês VCP Explorer API v1.1 , fornecendo verificação de provas Merkle e certificados de auditoria digital

, fornecendo verificação de provas Merkle e certificados de auditoria digital Programa VC?Certified , abrindo registro para organizações que buscam certificação de conformidade técnica

, abrindo registro para organizações que buscam certificação de conformidade técnica Três integrações piloto (incluindo uma corretora e uma empresa de prop trading, sob NDA), adotando o modelo de implementação Silver Tier

(incluindo uma corretora e uma empresa de prop trading, sob NDA), adotando o modelo de implementação Silver Tier SDKs open-source publicados no GitHub para múltiplos idiomas

Esclarecimento sobre o escopo da certificação (importante)

VC?Certified é uma certificação técnica de compliance voltada apenas para conformidade com a especificação do VeritasChain Protocol.

Isso não constitui e não deve ser interpretado como uma avaliação ou aprovação de qualquer entidade certificada:

Estabilidade financeira

Status regulatório ou licenciamento

Práticas de negócios ou gestão de riscos

Qualidade ou adequação de investimentos

Este esclarecimento é consistente com a rigorosa política de neutralidade e não endosso da VSO.

Sobre a VeritasChain Standards Organization (VSO)

A VeritasChain Standards Organization (VSO) é um órgão independente de padronização internacional dedicado a promover transparência, equidade e segurança nos mercados globais de trading algorítmico. Com a missão "Codificando a Confiança na Era Algorítmica", a VSO desenvolve e mantém o VeritasChain Protocol (VCP) e alinha seu trabalho às normas ISO/TC 68 para serviços financeiros. Com sede em Tóquio, a VSO leva a disciplina regulatória japonesa para a infraestrutura de mercado global.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251126680186/pt/

Contato com a mídia

VeritasChain Standards Organization (VSO)

E-mail: media@veritaschain.org