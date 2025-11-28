Pixlog é uma das Top 10 premiadas no Show Florestal

A startup curitibana Pixlog foi uma das vencedoras do Prêmio Startups Top 10 Show Florestal 2025, entregue durante o Evolution — Encontro de Inovações e Tecnologias Florestais, realizado no âmbito da feira Show Florestal 2025, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A iniciativa reconhece empresas que se destacam e trazem soluções relevantes pelo uso de tecnologia e inovação para aumentar a eficiência e o fortalecimento da sustentabilidade nas operações florestais.

Considerada uma das maiores feiras do setor de florestas plantadas no Brasil, o Show Florestal acontece a cada três anos e reúne os principais players da cadeia florestal nacional e internacional. Em sua edição de 2025, realizada de 19 a 21 de agosto no Espaço Arena Mix, em Três Lagoas (MS) — uma das regiões mais estratégicas para a indústria de eucalipto e celulose —, o evento registrou números expressivos. Foram 163 expositores, 330 participantes e mais de 12 mil visitantes durante os três dias de feira — representando um crescimento de 75% em relação à edição de 2022. O volume de negócios fechados e prospectados também superou as expectativas: mais de R$ 350 milhões, um aumento superior a 70% em comparação à última edição.

Em um momento em que a cadeia florestal brasileira enfrenta desafios consideráveis — entre eles o risco de um chamado apagão florestal, ou seja, a escassez de madeira frente ao aumento da demanda global —, ferramentas dedicadas ao registro de dados e ao acompanhamento de estoques vêm sendo utilizadas por empresas do setor como parte das rotinas de monitoramento e planejamento.

Parceira da Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (FUPEF), a solução da Pixlog é integralmente brasileira e inédita no mundo para o fim a que se propõe: por meio de sensoriamento LiDAR (Light Detection and Ranging), inteligência artificial (IA) e análise volumétrica avançada, a plataforma automatiza a medição de toras, monitora estoques florestais e gera relatórios precisos em tempo real e de forma offline, possibilitando que as medições e gerações de relatório sejam feitas tanto no momento da colheita quanto nos pátios de armazenamento.



Essa tecnologia permite que o setor exerça uma administração detalhada de inventário — reduzindo processos manuais, minimizando erros, evitando desperdícios e otimizando o uso de recursos naturais — exatamente num momento em que a sustentabilidade, a redução na emissão de carbono e a gestão de recursos florestais são demandas urgentes, pauta trazida no evento GLF Florestas 2025 em abril desse ano.

O controle de estoque e o registro preciso de volumes de madeira são etapas que influenciam diferentes processos da cadeia florestal, incluindo planejamento, logística e gestão de recursos. Ferramentas digitais aplicadas a essas atividades têm sido utilizadas por empresas do setor para organizar dados operacionais e estruturar inventários. Segundo a Pixlog, sua plataforma reúne informações geradas no pátio de madeira e disponibiliza relatórios que podem ser incorporados às rotinas internas de acompanhamento.

A inovação oferecida nos seus produtos elevou a Pixlog ao pódio entre as Top 10 startups selecionadas no prêmio — reconhecida pela Embrapa Florestas e pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), entidades públicas que atuam no setor agroflorestal. Para um dos sócios, Vinicius Avellaneda, a premiação destaca iniciativas voltadas ao desenvolvimento tecnológico no setor florestal e reconhece projetos que utilizam dados e automação para apoiar processos operacionais. Segundo ele, o resultado está relacionado às atividades que a empresa já desenvolve no segmento.

O uso de ferramentas digitais na cadeia produtiva florestal tem ganhado espaço entre empresas interessadas em registrar informações de estoque, volumes de madeira e dados operacionais. Segundo a empresa, o reconhecimento indica que ferramentas voltadas ao uso de dados e automação têm recebido atenção crescente na cadeia produtiva florestal. Esses recursos vêm sendo aplicados em diferentes etapas para organizar processos internos e apoiar rotinas de acompanhamento e planejamento.

Além da premiação, a participação da Pixlog na Show Florestal 2025 permitiu a apresentação de seus produtos a visitantes, expositores e representantes do setor. O evento contou com demonstrações, palestras e rodadas de negócios ao longo dos três dias, reunindo empresas e profissionais interessados em tecnologias aplicadas à área florestal.

A cadeia florestal envolve etapas como medição de toras, controle de estoque e registro de dados operacionais, que servem de base para processos de planejamento e gestão. Ferramentas digitais aplicadas a essas atividades têm sido adotadas por empresas do setor com o objetivo de organizar informações, acompanhar volumes de madeira e apoiar iniciativas de monitoramento ambiental e operacional. A participação de diferentes tecnologias nesse conjunto de etapas reflete a ampliação do uso de soluções digitais no setor florestal, que vem incorporando ferramentas voltadas ao registro e ao tratamento de dados para apoiar rotinas de acompanhamento e gestão.

